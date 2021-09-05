الرئيس التنفيذي لـ«جينيس»: «تحيا مصر» حقق 3 أرقام قياسية

قال الدكتور أحمد مقلد، الرئيس التنفيذي للمكتب المنسق لموسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، إنَّه لم يشهد من قبل احتفالًا بهذا المستوى في مصر في اليوم العالمي للعمل الخيري، وهذا إنما يدل على اهتمام الدولة بتعميق العمل الخيري وتطويره بما ينعكس على المجتمع والقضاء على الفقر لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف «مقلد» خلال حديثه باحتفالية «أبواب الخير»، التي ينظمها صندوق «تحيا مصر» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ اهتمام الدولة انعكس على العاملين في مجال العمل الخيري، لافتًا إلى أنَّ صندوق تحيا مصر حقق 3 أرقام قياسية في شهر نوفمبر الماضي، من خلال أكبر قافلة تبرع بصناديق الأغذية في العالم وبلغت 300 ألف صندوق، وأكبر حملة تبرع بالدجاج في العالم وبلغت 2 مليون كجم، وأكبر قافلة مساعدات في العالم بـ480 قافلة.

العمل الخيري لـ«تحيا مصر» لا يتوقف عند غذاء أو كساء بل يتخطى ذلك لـ تحقيق حياة كريمة

وأوضح أنَّ العمل الخيري مع صندوق «تحيا مصر» لا يتوقف عند غذاء أو كساء بينما تخطى ذلك للدعم الصحي والتعليمي وتأسيس حياة كريمة للأيتام والاسر احتياجًا، لافتًا إلى أنَّ قافلة «أبواب الخير» تتضمن أكثر من 800 شاحنة ضخمة وبلغت قيمة التبرعات 650 مليون جنيه، وأكثر من 5 ملايين مواطن يستفادوا منها، مبينًا أنَّ هذا يعادل تعداد سكان دول بأكملها.