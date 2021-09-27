انطلاق 4 مهرجانات بمدينة العلا السعودية 21 ديسمبر

تحت شعار «لحظات العلا»، تنطلق من محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية أكثر من 50 فعالية عبر 4 مهرجانات وهى: «شتاء طنطورة الشهير للاحتفاء بالتراث، ومهرجان سماء العُلا، ومهرجان فنون العُلا، ومهرجان الاستجمام والاسترخاء».

وتعود خلال المهرجانات التى تنطلق فى الفترة من 21 ديسمبر، حتى 30 مارس المقبل، العروض الموسيقية التى ستتصدر المشهد الثقافى كملتقى للعروض الإقليمية والدولية بدءًا من أكتوبر المقبل.

ويعود «شتاء طنطورة»، وهو أول مهرجان موسيقى وفنى فى المملكة، بتصميم جديد لمدة 6 أسابيع، وينطلق مع أنغام أوركسترا ساحرة على ضوء الشموع فى موقع الحِجر، المُدْرَج على لائحة التراث العالمى لليونيسكو.

أما فعاليات الفروسية، فتتضمن مهرجان عرض أزياء الفرسان فى عكمة، وعودة سباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمّل (ملتقى الفرسان)، وبطولة العُلا لبولو الصحراء الأنيقة، إضافة إلى فعالية حمضيات العُلا. وتُقام ورش عمل ثقافية وأخرى خاصة بعلم الآثار فى المواقع التراثية، إضافة إلى عودة العروض التفاعلية فى بلدة العُلا القديمة وفى واحة العلا. ويستمر شتاء طنطورة من 21 ديسمبر حتى 12 فبراير.

واعتباراً من أول فبراير 2021، يستضيف مهرجان فنون العُلا، معارض فنية ولقاءات متنوعة بمشاركة العديد من المواهب الفنية احتفاءً بتراث العُلا العريق كمركز تاريخى وملتقى للتبادل الثقافى.