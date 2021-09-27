قفز من القطار.. أهالي فرشوط ينقذون مصاباً عثر عليه في الترعة

تمكن أهالي مدينة فرشوط، في شمال محافظة قنا، من انتشال شاب على قيد الحياة، اليوم الاثنين، من ترعة «البدوي»، بدائرة المركز، حيث أوضح بعض الأهالي أن الشاب أصيب بإصابات بالغة، أثناء قفزه من أحد القطارات في الترعة.

نقل المصاب إلى مستشفى فرشوط

تلقى اللواء، مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطاراً من مأمور مركز شرطة فرشوط يفيد بورود بلاغ من نقطة مستشفى فرشوط المركزي، يفيد بتمكن الأهالي من انتشال شاب يُدعى «ربيع السيد»، 32 سنة، من إحدى الترع بدائرة مركز فرشوط، مصاباً بكسر فى الحوض، واشتباه نزيف في المخ.

وبحسب مصدر أمني، قام الفريق الطبي بمستشفى فرشوط بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب، وتم تحويله إلى مستشفى قنا الجامعي، وذلك بواسطة سيارة إسعاف، لاستكمال العلاج.

الأهالي: المصاب قفز من القطار

وأكد عدد من الأهالي، في أقوالهم، أن الشاب المصاب قفز من القطار، بعدما علم أنه لن يقف في محطة فرشوط، وهو قطار مكيف، مؤكدين أنه عندما قفز اصطدم بـ«دبشة خرسانية»، وسقط في ترعة «البدوي»، التي تمر وسط المدينة، بمحازاة الخط الحديدي.

وتكثف مباحث مركز فرشوط تحرياتها لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء العثور على مواطن مصاب بكسور ونزيف في المخ في ترعة مدينة فرشوط.

وتقوم أجهزة الشرطة حالياً باستجواب الأهالي حول تفاصيل العثور على المصاب، كما انتقلت قوة إلى منطقة العثور عليه لجمع التحريات اللازمة، ومعرفة القطار الذي مر في هذا التوقيت لكشف ملابسات الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث لكشف ملابسات الواقعة، كما طلبت التقرير الطبي لحالة المصاب.