الحكم بإعدام 2 والمؤبد لـ4 حرقوا موظف وابنه بـ«المولوتوف» في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بإعدام شخصين من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، بالسجن المؤبد علي 4 متهمين آخرين، وذلك لاتهامهم بقتل «محمد رجب محمد سليمان»، 27 سنة، موظف فرد أمن بكلية أصول الدين بالمنصورة جامعة الأزهر، في غضون عام 2014، وإصابة والده 57 سنة، موظف أمن بكلية جامعة الأزهر بالمنصورة، المقيمان بقرية منشية بطاش مركز تمي الأمديد، بحروق متنوعة، بعد إشعال النار فيهما، حال عودتهما من أعمالهما كحرس إداري في الكلية، وهما مستقلان دراجة نارية، حيث ألقوهما بعدد من زجاجات المولوتوف، ما تسبب في إحداث إصابتهما بحروق خطيرة تسببت في وفاة الابن متأثرا بإصابته.

الحكم بإعدام اثنين من عناصر الإخوان

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين عبد الكريم قنديل، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار محمد عبد الغفار، والمستشار ياسر عبد القادر، وبحضور أحمد سمير عوض وكيل النيابة، سكرتارية محمد عيسى عمر ومحمد رضوان عوضين ووليد الكردي سكرتارية النيابة.

وحكمت بإعدام كل من: أحمد محمد فوزي أبو الهدى، ومعاذ جمال السيد عامر بالإعدام شنقا، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية في قرار إعدامهما، وعاقبت المحكمة 4 متهمين آخرين بالسجن المؤبد.

تفاصيل حرق ابن ونجله

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في يوم 25 سبتمبر 2014 الساعة التاسعة صباحا، وحال ركوب المجني عليهما «الابن ووالده» دراجة نارية على طريق «كوم الدربي- تلبانة» بدائرة مركز المنصورة، فوجئوا بالمتهمين يلقون عليهم زجاجات مولوتوف، وهو ما تسبب في إمساك النيران في الابن والموتوسيكل، وجرى نقل كل من الأب والابن إلى المستشفى، وتوفي الابن بعد 12 يوما، من محاولة العلاج فيما أصيب الأب بحروق وتم علاجه.