متحرش قصر العيني.. جريمة التحرش بـ«نادين» موثقة بالفيديو

وثقت كاميرات المراقبة المثبتة في شوارع وسط البلد، جريمة متحرش قصر العيني بفنانة تشكيلية تدعى نادين شرارة، وهي يوتيوبر شهيرة، وذلك خلال سيرها في أحد الشوارع بالقرب من ميدان التحرير، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم بعد تداول فيديو وثق جريمة التحرش بالفتاة على منصة «انستجرام»، وأظهر المتهم وقت الجريمة وهو يستقل دراجة نارية ويسير خلف الفتاة قبل أن يعتدي عليها.

فيديو يوثق جريمة متحرش قصر العيني

وأفادت تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة أن متحرش قصر العيني هرب من مسرح الجريمة عقب حدوثها، لكن أجهزة الأمن رصدت الفيديو وتمكنت من تحديد هويته، وتبين أنه شاب من محافظة القليوبية، وكان يسير بدراجته النارية في منطقة وسط البلد بهدف التنزه، وعندما شاهد الفتاة تحرش بها لفظيًا وفر هاربًا بدراجته، وعندما حاولت اليوتيوبر نادين شرارة الإمساك به بمعاونة المارة، نجح في الهروب، وبعد ساعات من الحادث ألقي القبض عليه، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الحادث وأحيل إلى النيابة العامة التي قررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

متحرش قصر العيني: كنت في فسحة

وكشفت تحريات المباحث أن متحرش قصر العيني، اعترف بتفاصيل جريمته في محضر الشرطة خلال مواجهته بفيديو الاتهام بقوله: «كنت خارج فسحة وكنت بهزر»، وأنه لم يتعمد التحرش بالفتاة لأنه لا يعرفها، وأنه كان يوجه تلك الكلمات إليها بدافع المداعبة والمزاح، وعندما وجدها غاضبة وتحاول الإمساك به بمعاونة المارة أسرع في الهروب من مكان الواقعة، وعاد إلى منزله في القليوبية.

رواية ضحية متحرش قصر العيني

وكانت النيابة العامة استمعت لأقوال المجني عليها التي اتهمت متحرش قصر العيني بالتربص بها وقت قيادته دراجته النارية والتحرش بها في أحد الشوارع القريبة من ميدان التحرير وقت أن كانت تسير في منطقة وسط البلد، وأنها تضررت من اعتدائه عليها.