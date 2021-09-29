«نيل أبومندور» معقل استشفاء الخيول في رشيد بالبحيرة (صور)

تعد منطقة «أبومندور»، الكائنة بمدينة رشيد في محافظة البحيرة، من أهم المقاصد السياحية المعروفة بنشاط استشفاء الخيول من الأمراض التى تصيبها، حيث توارث أهالي المنطقة طرق الاستشفاء من أجدادهم والتي تتلخص في غمر الخيول في مياه النيل القريبة من المنطقة.

استشفاء الخيول بأبو مندور

«عبدالله عسران»، أحد قاطني منطقة أبو مندور برشيد بمحافظة البحيرة، يقوا إنه ورث عن آبائه وأجداده كل ما يتعلق باستشفاء الخيول وأهمها غمر الخيل داخل المياه العذبة التي تعالجه من عدة أمراض.

الاستشفاء عادة موروثة

وأوضح لـ «الوطن»، أن الخيول تتعرض للإصابة بالجروح، الأمر الذي يدفعهم إلى غمرها عدة مرات داخل المياه، مضيفا أن هذا الأمر متعارف عليه بعدة مناطق في رشيد منذ سنوات عديدة حيث يستخدم هذا العلاج مع الدواب بوجه عام ومن بينها الخيول.

سرعة العلاج بالاستشفاء

وأشار إلى أن عملهم يعتمد بشكل أساسي على الخيول، حيث باتت المنطقة مقصدا لأصحاب الخيول الباحثين عن شفاء لأمراضها وعادة ما ينجح أهالي المنطقة في علاجها من أي مرض من خلال ما ورثوه عن أجدادهم في هذا المجال.

«أبو مندور»، طوق النجاة للفلاح

وأضاف أن منطقة أبو مندور برشيد تتميز بجودة مياه النيل في المنطقة المطلة عليها ، حيث تساعد في شفاء الدواب بصفة عامة ويقبل عليها عدد كبير من أهالي المناطق المجاورة كونها طوق النجاة لهم، حيث تنجح في شفاء ما قد يصعب على البيطريين علاجه.