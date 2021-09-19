«مستريح الأسمنت السريع» بالدقهلية.. جمع أموالا من 38 مواطنا بزعم توظيفها

جمع «مستريح الأسمنت السريع» مبالغ مالية كبيرة من 38 شخصا من مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، واعدا إياهم بأرباح شهرية سخية، بعد أن أطلعهم على صور مصنع الأسمنت على هاتفه المحمول، فأخذ أموالهم، ولم يردها إليهم ولم يعطهم أرباحا، واكتشفوا فيما بعد أنهم تعرضوا لجريمة نصب كبيرة، بعدما علموا أن الشخص الذي جمع أموالهم متهم في قضية نصب أخرى في كفر سعد بمحافظة دمياط، ومتحفظ عليه بمركز الشرطة هناك.

38 مواطنا يتقدمون بشكوى لمباحث الأموال العامة

وتقدم 38 شخصا بشكوى إلى رئيس مباحث قسم الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية ضد المشكو في حقه «محمد ذ. خ»، والمقيم بناحيه بندر طلخا مركز طلخا، ومحبوس حاليا على ذمة قضايا نصب في مركز شرطه كفر سعد بمحافظة دمياط.

وأكد المواطنون في شكواهم أن المشكو في حقه حضر إليهم وعرض عليهم توظيف أموالهم بشركته الخاصة بتصنيع الأسمنت السريع، مع إعطائهم نسبة من الأرباح وأطلعهم على صور المصنع الخاص به هو وزوج نجلته، مع حفظ حقهم في أصل الأموال، فسلموهم أموالهم وانتظروا جني الأرباح التي وعدهم بها.

المتهم وعد المواطنين بأرباح شهرية سخية

وأوضحوا أنهم طالبوه بالأرباح المتفق عليها في شهر أغسطس 2021، فتهرب منهم، ثم اختفى، وبعد ذلك تواصلوا معه لرد أصل المبالغ المسلمة له لتشغيلها، لكنه رفض، وبالبحث عن الشركة اكتشف المواطنون أنه نصب عليهم واستولى على هذه الأموال ولا يرغب في ردها، وأنه دائم القيام بعمليات نصب.

وقال أحمد ممدوح شاكر، محامي الشاكين، أن المتهم تلاعب بالمجني عليهم جميعا وخدعهم بوعوده لهم بأرباح سخية، واستطاع أن يقنع كل هؤلاء المواطنين الذين أعطوه كل ما لديهم من مبالغ، إلا أنهم فوجئوا بتهربه منهم واختفائه.

وأضاف لـ«الوطن»، قائلًا «بعد البحث عنه علمنا أنه متحفظ عليه بمركز شرطة كفر سعد بمحافظة دمياط في قضية نصب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد للحفاظ على أموال الشاكين».