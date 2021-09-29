11 رحلة بالون طائر تحلق في سماء الأقصر

شهدت سماء محافظة الأقصر، إنطلاق 11 رحلة بالون طائر، في الساعات الأولى من صباح اليوم بمنطقة القرنة غرب محافظة الأقصر، تقل سياحا من مختلف الدول الأجنبية، وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل سلطات الطيران المدني وتنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان، التي شددت على الإلتزام بالتباعد الإجتماعي فضلًا عن ارتداء الكمامات ضمن إجراءات الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا.

رحلات البالون تقل 150 سائحا

وقال مصدر بإتحاد شركات البالون الطائر، لـ«الوطن»، إن عدد السياح على متن رحلات البالون الطائر، بلغ 150 سائحا من «فرنسا، رومانيا، أسبانيا، بولندا، الصين، كوريا، هولندا»، وغيرها من الجنسيات المختلفة التي تقصد المحافظة لمشاهدة معالمها السياحية والأثرية، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في تنظيم الرحلات من خلال قياس درجات الحرارة والتشديد على ارتداء الكمامات، فضلا عن تأمين خط سير أتوبيسات الأفواج السياحية بواسطة الأجهزة الأمنية، لافتا إلى وجود انتعاشة في الحركة السياحية بالمدينة بسبب جهود الدولة في التسويق وجذب الوفود الأجنبية من الخارج.

رحلات شارتر من أسبانيا وفرنسا ورومانيا

ويستقبل مطار الأقصر الدولي، حاليًا، رحلات شارتر مباشرة من مطارات «أسبانيا ورومانيا، ومدريد وباريس»، تقل عدد من كبير من السياح يأتون لزيارة معالم الأقصر السياحية والأثرية في بالبرين الغربي والشرقي، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين السياح بداية من وصولهم إلى مطار الأقصر الدولي، حتى عودتهم مرة أخرى إلى بلادهم عبر نفس المطار.