«الدواء» ترصد قطرات عيون مغشوشة وتوجّه بسحبها وتحريزها

رصدت هيئة الدواء المصرية، بدء تداول تشغيليتين مغشوشتين لأحد القطرات التي تعالج جفاف العيون، وهي قطرة هاي فريش، وفور الرصد أصدرت الهيئة منشور «غش تجاري»، يقضي بضبط وتحريز ما يوجد في السوق المحلية والوحدات الحكومية من التشغيليتين.

هيئة الدواء توزع منشورا لرصد وتحريز القطرات المغشوشة في المحافظات

وذكرت هيئة الدواء، في منشور وجهته لوكلاء وزارة الصحة للشؤون الصحية بالمحافظات، أنّ التشغيليتين اللتين يحملان أرقام YA0206 وXK0266، من قطرة هاي فريش، مغشوشتين ومقلدتان للمنتج الأصلي، وحدد المنشور أهم الآليات التي تمكن مقدمي الخدمة الصحية من تمييز العبوة الأصلية من المغشوشة.

وحرصت الهيئة على توزيع المنشور على المستشفيات العامة والخاصة والمؤسسات الصيدلية، مع متابعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الصيدلية، حال عدم وجود فواتير شراء للمستحضرات.

هيئة الدواء تعمل وفقا لآليات السوق ومراقبة الدواء المصري

وتداوم هيئة الدواء على الرصد المستمر والمتتابع لسوق الدواء المصري، بشكل يوازي عمل الحملات الرقابية والتفتيشية، وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق لتحليلها، ما يأتي في إطار دورها الرقابي، وجهودها لمتابعة وضبط سوق الدواء المصري، ومكافحة تهريب الأدوية من الخارج، أو غشها وتقليدها، وذلك بالتعاون والتنسيق الفاعل مع مؤسسات الدولة.

تقديم بلاغات حال رصد أدوية مغشوشة عبر موقع الهيئة أو منظومة الشكاوى الحكومية

وشددت الهيئة على المضي قدما في هذا الدور الرقابي، بهدف المتابعة المستمرة الخاصة بسلامة الدواء التي يستحقها المواطن المصري، والنهوض بمنظومة الدواء في مصر، وتشجع هيئة الدواء المصرية المواطنين نحو تعزيز تواصلهم مع ممثلي الهيئة على منظومة «البلاغات والاستفسارات» الخاصة بالهيئة عبر موقعها الإلكتروني، وكذلك على منظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية لتعزيز مفاهيم ضمان فاعلية وجودة ومأمونية الدواء، وإحكام نظم الرقابة والمتابعة لضبط سوق الدواء المحلي بدءا من الإنتاج وحتى الوصول للجمهور.