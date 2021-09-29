التعليم تصدر تعليمات العزل المنزلي لمصابي كورونا في المدارس

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتاًبا دوريًا بشأن التدابير والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا لبدء العام الدراسى الجديد 2021/ 2022.

قواعد حالات العزل المنزلي بالمنشآت التعليمية

وقال شوقي، إنّ القواعد المنظمة لحالات العزل المنزلي وفق الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد 2021/2022 التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، من خلال قطاع الطب الوقائي، لتعميمها وتوزيعها على الإدارات والمدارس على مستوي الجمهورية، تمثلت فيما يلي:

- يصف الطبيب المعالج الدواء وشرحه للمريض أو ولي أمر الطالب المصاب.

- تستكمل الممرضة البيانات المتاحة بكارت المتابعة المنزلي، ويتم إرساله لمكتب مدير عيادة التامين أو مدير المستشفى، ويرسل مدير المنشأة (العيادة أو المستشفى) الكارت لمدير الإدارة الصحية، ويتم التأكد من إدخـال بيانات الحالة على البرنامج الالكتروني.

كروت لمتابعة الحالة المصابة بكورونا

- يخصص مدير الإدارة الصحية مسؤول اتصـال لتلقي كروت المتابعة وإخطار فريق متابعة حالات العزل المنزلي للطالب أو المعلم، والمخالطين المخصص للإبلاغ.

- تشرح الممرضة قواعد العزل المنزلي للمريض أو ولي أمر للطالب قبل انصرافه.

- تسليم المريض أو ولي أمر الطالب نسخة من إرشادات العزل المنزلي ونسخة من علامات تطور الأعراض المرضية.

- تخصص إدارة المدرسة واللجنة المختصة غرفة عزل مؤقتة عند الاشتباه في أحد الحالات بين الطلاب أو المدرسين أو الأطقم المعاونة.

- يجلس أحد المشرفين بصحبة الطفل الذي تظهر عليه الأعراض لحين حضور الطبيب المختص وولي الأمر وإحالة الحالة إلى المسـتشـفى بموجب التعليمات المتبعة من قبل الإدارة التعليمية.

- يراعى تطهير الأيدي وارتداء الكمامات لجميع الموجودين بتلك الغرفة، وحال تعذر ارتداء الحالة للكمامة إذا كانت تشكو من ضيق التنفس، يراعي المتعاملون معها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي مسافة لا تقل عن مترين، ويكون البقاء في الغرفة الموجود بها المصاب للضرورة القصوى فقط.