حظك اليوم برج الأسد الخميس 30-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتمتع مولود برج الأسد بقدرة كبيرة ومهارة فائقة في التحدث واللباقة كما أنهم أشخاص ادرون على لفت الانتباه إليهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

ينصحك الفلك أن تعمل في صمت، وأن تحافظ على الكتمان وأن تبتعد عن الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

تنافر القمر مع بلوتو بمنزلي الصحة يطالبك أن تهتم بصحتك، وعليك أن تستمع لصوتك الداخلي ولا تتحدث عن أخبارك وحياتك الشخصية.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.