ضبط 1573 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

«التموين»: ضبط 4,1 طن فيليه دواجن مجهولة المصدر

- ضبط 4,1 طن فيليه دواجن مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن، بمحافظة الجيزة.

- ضبط 3,65 طن لحوم مُجمدة ومقطعات كبدة ومفروم دواجن، مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص، بمحافظة القليوبية.

ضبط 1,22 طن سردين غير صالح للاستهلاك الآدمي

- ضبط 1,22 طن سردين، غير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بمحافظة البحيرة.

- ضبط 39 طن فول خرشوف، غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، ومد فترة الصلاحية خلافًا للحقيقة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بمحافظة البحيرة.

- ضبط 5,4 طن أرز أبيض، مكرونة بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية، بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

ضبط 167 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر

- ضبط 167 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين، جرى تجميعها للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها لحسابه الشخصي، وكذا عدد 2 ماكينة صرف خبز بلدي خاصة بالمخبز، بحوزة المدير المسئول عن مخبز بلدي بمحافظة الجيزة.

- ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القاهرة، بحوزة 22400 لتر سولار وبنزين 80، للاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، قدرت بـ151200 جنيه.

- ضبط 14,45 طن دهانات، معبأة داخل عبوات يشتبه في عدم مطابقتها للمواصفات القياسية وبدون مستندات، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة البويات والدهانات، بمحافظة الشرقية.

- ضبط 8886 عبوة مستحضرات تجميل «مختلفة الأنواع» غير مطابقة للمواصفات القياسية مجهولة المصدر، ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة مستحضرات التجميل بدون ترخيص، بمحافظة القاهرة.

- ضبط (14,4 طن أسمدة زراعية، معبأة داخل شكائر مجهولة المصدر، ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة والمبيدات الزراعية، بمحافظة البحيرة.

- ضبط (16600 عبوة سجائر ومعسل مختلفة الأنواع بدون مستندات، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأدخنة والسجائر بدون ترخيص، بمحافظة القاهرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.