«المالية»: اليوتيوبرز حققوا دخلا كبيرا وواجب الدولة تاخد حقها

قال صلاح إسماعيل، رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بوزارة المالية، إن الوزارة لم تفرض ضرائب جديدة على اليوتيوبرز، ولكن سيتم تفعيل ضريبة كانت موجودة بالفعل، لافتا إلى أن أزمة كورونا أدت لقيام الكثير بالعمل من المنازل، وانتشار ظاهرة اليوتيوبر بكميات كبيرة للغاية، وتحول الكثيرين من التجارة التقليدية إلى التجارة الإلكترونية.

من حق الدولة الحصول على ضريبة من إيرادات وأرباح اليوتيوبرز

وتابع «إسماعيل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، الخميس، أن اليوتيوبرز حققوا دخلا كبيرا بعيدا عن الاقتصاد الرسمي، و«حق الدولة إنها تاخد حقها من الإيرادات والأرباح التي يحققها اليوتيربرز».

ولفت إلى أن قانون الضريبية لعام 2005، ينص على فرض ضريبة على أي دخل يحققه الشخص، وهناك قانون يسمى بقانون الضريبة المضافة، وهذا القانون سيفرض على بعض الفئات من اليوتيوبرز.

وأوضح رئيس وحدة التجارة الإلكترونية في مصلحة الضرائب، أن القانون ينطبق على كل من يعرض محتوى أو يروج لمنتج ويحقق أرباحًا من الإنترنت، وهذا ينطبق على صفحات السوشيال ميديا، والمواقع التي تحقق أرباحًا من الترويج للمنتجات وتمارس التجارة الإلكترونية.

تحصيل ضريبة على الشركات التي تقدم خدمات أو تبيع سلع

وفي وقت سابق، أعلنت مصلحة الضرائب أن الشركات التي تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة، أو الخدمة المؤداة التي نص عليها القانون.

وأوضحت أن الشركات التي تمارس نشاط بيع سلع عامة أو أداء خدمات بالفئة العامة، متى بلغ حجم أعمالها 500 ألف جنيه سنويا، توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة العامة للمأمورية المختصة.

وكانت مصلحة الضرائب أعلنت في بيان سابق، أنها ستحصِّل ضريبتي الدخل والقيمة المضافة من اليوتيوبرز والبلوجرز، بشرط أن يبلغ الدخل الشهري 500 ألف جنيه.