إجراءات دور الانعقاد الجديد لـ«النواب» اليوم.. تعقيم القاعة وصيانة الشاشات

تنطلق اليوم السبت، أولى الجلسات البرلمانية في دور الانعقاد الثاني والجديد لـ مجلس النواب من الفصل التشريعي الثاني، حيث يأتي هذا الانعقاد بموجب دعوة رئيس الجمهورية لانعقاد الجلسات البرلمانية في دور الانعقاد الجديد.

الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

يفتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، الجلسة البرلمانية، اليوم، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا وسط حضور الغالبية من النواب.

وتشمل الجلسة عددا من الإجراءات التى يجب تحقيقها وفقا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتشمل تلاوة قرار رئيس جمهـورية مصر العربية رقم (418) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، وكذلك تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (322) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني.

تفاهم بين رئيس المجلس والأعضاء

كما تتضمن الجلسة البرلمانية المقرر عقدها، اليوم، تلاوة الاعتذرات حال تغيب بعض الأعضاء عن حضور الجلسة العامة.

ووفقا للأعراف البرلمانية سيهنئ المستشار الدكتور حنفي جبالي النواب ببدابة انعقاد الجلسات البرلمانية فى دور الانعقاد الجديد، خاصة أنّ هناك علاقة من المودة والتفاهم تربط بين رئيس المجلس وجميع الأعضاء وتجلي ذلك من خلال الممارسات التشريعية والرقابية فى دور الانعقاد الأول.

تشكيل هيئات مكاتب اللجان

ويدعو رئيس المجلس الأعضاء إلى تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية وعددها 25 لجنة برلمانية ،كما يخول للأعضاء حق التنقل بين اللجان وأختيار رغبة أولى أساسية وثانية للألتحاق باللجان البرلمانية.

ويعقد مجلس النواب وفقا لجدول الجلسات البرلمانية ، عددا من الجلسات تبدأ من اليوم وحتى يوم الاثنين، ويشهد غدًا الأحد العدد الأكبر من الجلسات، لا سيما وأن انتخابات اللجان النوعية ستجري خلال هذا اليوم، وسيتم فتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

ويعقب إجراء الانتخابات لتشكيل اللجان النوعية إعلان النتائج النهائية في الجلسة العامة.

تعقيم القاعة الرئيسية لمواجهة كورونا

شهد مجلس النواب على مدار الساعات القليلة الماضية، إنهاء كل الاستعدادات من أعمال الصيانة ورصف الطرق والأرصفة المؤدية إلى القاعة الرئيسية للمجلس إيذانا ببدء الانعقاد الجديد، كما حرصت الأمانة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع على تعقيم القاعة الرئيسية في ضوء الإجراءات الاحترازية التي يتخذها المجلس ضمن منظومة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

كما تم مراجعة كل إجراءات الأمن والسلامة داخل حرم المجلس، وتم تزويد جميع الأبواب بالبوابات الإلكترونية التي تقوم بعمليات التفتيش وفقا للإجراءات التنظيمية الداخلية.

وشددت الأمانة العامة للمجلس على ضرورة ارتداء جميع العاملين داخل المجلس للكمامات الطبية ومنع الدخول من البوابات دون ارتداء الكمامة، وتأتي هذه الإجراءات في ضوء مواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

استعدادات البهو الفرعوني

واستعد البهو الفرعوني وهو المكان المخصص للنواب لتناول بعض المأكولات الخفيفة والمشروبات سواء الباردة أو الساخنة، لاستقبال النواب فى دور الانعقاد الجديد، وتم إجراء صيانة لشاشات العرض الداخلية للمجلس والتى تقوم بنقل الجلسة البرلمانية أثناء انعقادها.

إجراءات انتخاب اللجان البرلمانية

ووفقا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة.

ويشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أي لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

القوائم المرشحة لعضوية اللجان

ويعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء وذلك فى الجلسة المخصصة لذلك.

وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.

وتنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.