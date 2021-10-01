الإسكندرية تعود لأهلها بعد رحيل المصطافين وسط هدوء الشواطئ

طغى الهدوء على شواطئ الإسكندرية، في أول أيام شهر أكتوبر، بعد رحيل المصطافين، لتبقى الشواطئ لأبناء المدينة الساحلية، الذين يحرصون على الفسحة البسيطة قبل بداية الدراسة، حيث الأجواء المميزة الممتعة، مع انخفاض درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة، ليصبح جوا خريفيا مميزا لقضاء وقت مميز أمام الشواطئ أو حتى النزول إلى المياه في ظل عدم ارتفاع الأمواج في تلك الفترة.

مصايف الإسكندرية تدعو المواطنين للاستمتاع بالشواطئ قبل الدراسة

ودعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، برئاسة اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة، كافة أبناء المدينة الساحلية بسرعة أخذ الأسرة والأصدقاء، وقضاء يوم مميز على البحر، كونها الجمعة قبل الأخيرة، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد الذي يصعب التنزه فيه.

شاطئ المندرة.. فسحة مجانية قبل انطلاق العام الدراسي

وعدد شواطئ الإسكندرية 66 شاطئًا، منها 42 في مدينة الإسكندرية، والباقي منها في منطقتي الهانوفيل والعجمي غربًا، فيما شهد شاطئ المندرة المجاني، فسح مجانية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، ويتواجد الشاطئ شرقي المدينة، بطول 230 مترًا، ويشهد زحامًا كبيرًا، حيث يتم الدخول ببطاقة الرقم القومي فقط، ولا يوجد عليه باعة جائلون، وتوجد الشماسي والكراسي مجانا، ويتم إشغاله بنسبة 70% من الشاطئ لتطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

7 شواطئ تذكرتهم «على أد الايد»

ومع كثرة زحام شاطئ المندرة المجاني، تبرز 7 شواطئ عامة، تبلغ قيمة التذكرة فيها 5 جنيهات فقط، على رأسها شاطئ السرايا العام، الذي يُعد أعلى شواطئ الإسكندرية جودة وأقلهم تكلفة، فيما يتم تشغيلها ليلا بـ4 جنيهات فقط لراغبي الجلوس على الشاطئ ليلا.