رئيس نادي قضايا الدولة: انضمام النساء للقضاء حق دستوري

قال المستشار أحمد خليفة، رئيس نادي هيئة قضايا الدولة، إن ما يحدث الآن بالنسبة للمرأة عموما وعضوات الهيئات القضائية من تمكين المرأة هو حق من حقوقهم من الناحية الدستورية ومن الناحية القانوينة، ومن حقها أن تتبوأ هذا المنصب بالضوابط والشروط التي يتمتع بها المرفق القضائي في هذا الشأن.

السنوات الماضية أثبتت جدارة المرأة

وأضاف خليفة في تصريحات لـ«الوطن»، أن السنوات الماضية أثبتت أن المرأة المصرية رائدة في كل المجالات وناجحة، ونتمنى أن نرى قريبا انتشار للسيدات في النيابة العامة ومجلس الدولة، متمنيا أن تثبت جدارتها وكفاءتها في العمل القضائي في النيابة العامة أو مجلس الدولة؛ كما اعتدنا عليها في هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

نسبة السيدات في تعيينات النيابة الإدارية والهيئة تجاوزت الـ40%

وأوضح رئيس النادي، أن نسبة السيدات في هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، في خامس أو سادس دفعة تم تعيينها تمثل ما يقرب من 30 إلى 40% من أي حركة تعيينات، متمنيا التوفيق لجميع المتقدمين للحاق بالتعيينات سواءً في مجلس الدولة أو النيابة العامة.

تجدر الإشارة إلى أنه تقام اليوم السبت، احتفالية بيوم القضاء المصري، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من قيادات الهيئات القضائية، للاحتفال بيوم القضاء وتمكين المرأة. وأصدر الرئيس عدة قرارات في اجتماعه برؤساء الهيئات القضائية في يونيو الماضي أسفرت عن عدد من القرارات بشأن القضاة، أبرزها اعتبار الأول من أكتوبر يومًا للقضاء المصري، وبدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من 1-10-2021.