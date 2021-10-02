اليوم بدء تلقي طلبات تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2021

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، تلقى طلبات تظلمات الثانوية العامة للدور الثاني، مقابل 300 جنيه للمادة الواحدة، حتى يوم الاثنين الموافق 4 أكتوبر الجاري، مؤكدة أنه يحق للطالب التقدم بتظلم في المواد التي أدى فيها الامتحان بالدور الثانى فقط شرط أن يكون من الطلاب الراسبين أو المؤجلين من الدور الأول بالدرجة الفعلية، ولا يحق التظلم للطالب الذى تقدم لامتحان الدور الثانى بقواعد وشروط الدور الثانى ونجح فيها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، أن التقدم بطلب تظلم على نتيجة الدور الثاني يجرى يدوياً من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك «البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال»، موضحة أنه بعد دفع الرسوم يجب على الطالب الدخول على موقع التظلمات لاختيار المادة أو المواد التى يريد التظلم بها، مع متابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص به وكذلك الاطلاع على نتيجة التظلم اليدوي.

خطوات تسجيل دخول موقع تظلمات الثانوية العامة 2021

- الدخول على موقع التظلمات الإلكتروني.

- اختيار الدور «الأول أو الثاني».

- كتابة الرقم القومي.

- كتابة البريد الموحد.

- كتابة كلمة مرور البريد.

- الضغط على زر «تسجيل دخول».

وفي سياق منفصل، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل العام الدراسي الجديد 2021-2022 في بيان له، وترصدها «الوطن» في السطور التالية:

- الدراسة تبدأ اعتباراً من 9 أكتوبر الجاري.

- لا توجد أي نية لتأجيل الدراسة في المدارس.

- الدراسة حضورية مع تسجيل الحضور والغياب.

- إجراءات وقائية مكثفة للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

- غير مسموح بدخول المعلم للمدرسة إلا بعد حصوله على لقاح كورونا.

- تسيلم الكتب المدرسية للطلاب اعتباراً من أول أيام الدراسة.

- تفعيل مجموعات التقوية في جميع المدارس.

- تفعيل جميع الأنشطة المدرسية وسيتم تطبيق أنشطة التوكاتسو.

- تخصيص لجنة للصحة المدرسية في كل مدرسة.

- التنبيه على جميع المعلمين بضرورة تشجيع الطلاب على الحضور وتنمية مهاراتهم.

- ضرورة التنسيق الكامل مع مديريات الصحة والسكان بكل محافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

- عقد 3 اختبارات لطلاب الصف الرابع الابتدائي.

- عدم تكليف مرحلة رياض الأطفال بأي واجبات مدرسية.

وأكد الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة حرصت على الاستعداد لعام دراسي منتظم والعمل على توفير بيئة تعليمية جذابة للطلاب وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، موضحاً أنه جرى توفير العديد من المنصات التعليمية المفيدة للطلاب وأولياء الأمور للتدريب على كيفية فهم مخرجات التعلم من كل مقرر دراسي.