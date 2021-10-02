مد موعد التقديم للمدن الجامعية بالإسكندرية.. تعرف على الشروط

أعلنت إدارة المدن الجامعية والتغذية في جامعة الإسكندرية، مد فترة التقديم الورقي للطلاب المستجدين «ثانوية عامة» حتى نهاية عمل يوم الخميس المقبل الموافق 7 أكتوبر الجاري، وذلك نظرا لتأخر بعض الكليات في إنهاء إجراءات التقديم للطلبة المستجدين.

ويرصد «الوطن» خلال السطور التالية التفاصيل والأوراق المطلوبة والشروط الخاصة للتقديم في المدن الجامعية بالإسكندرية للطلاب المستجدين والتي جرى مد فترة التقديم الخاصة بها.

شروط القبول في المدن الجامعية جامعة الإسكندرية

- وتبرز أولى شروط القبول في المدن الجامعية بجامعة الإسكندرية في أن يقوم الطالب باستيفاء كافه البيانات والأختام الواردة بطلب الالتحاق، دون كشط أو تعديل، علما بأنه في حالة ثبوت أي بيانات غير صحيحة بطلب الالتحاق أو على الموقع يستبعد الطالب من تنسيق القبول للمدن الجامعية.

- يقوم الطالب بطباعة ورقة الاستعلام عن القبول في المدن الجامعية «الإشعار الإلكتروني».

- يتوجه الطالب الى مكتب المراجعة الإلكترونية لمراجعة طلب الالتحاق واستيفاء الجزء الخاص بالمراجعة الإلكترونية.

- يتوجه الطالب الى مكتب شئون الطلاب بمبنى (ج) بمدينة سموحة طلبة لمراجعة وتسليم طلب الالتحاق والمرفقات، أما الطلاب الراغبين في الإقامة في دار الضيافة يتوجهوا إلى مكتب إشراف دار الضيافة بمبني (ب).

الأوراق المطلوبة من الطلاب المستجدين للقبول في المدن الجامعية بالإسكندرية

- طلب الالتحاق مكون من ( 3 ) ثلاث ورقات.

- عدد ( 2 ) صورة بطاقه الترشيح.

- عدد ( 3 ) صورة بطاقه رقم قومي للطالب سارية.

- عدد ( 3 ) صورة بطاقه رقم قومي لولي الأمر سارية.

- عدد ( 2 ) صورة ضوئية حديثة للطالب + (8 عند التسكين).

- الإشعار الالكتروني.

- في حاله إذا كان ولي الأمر غير الوالد، فيحتاج صورة ضوئية من مستند قانوني «قسيمة طلاق، ولاية للجد أو العم، سفر للخارج، شهادة وفاة».

- ملف بلاستيك لتسليم الأوراق به.