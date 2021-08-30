ضوابط وأحكام الإقامة في المدن الجامعية بجامعية حلوان.. اعرفهم أولا

تستعد جامعة حلوان للعام الدراسي الجديد للطلاب الجدد والقدامى، حيث أتاحت أمامهم التقدم للسكن في المدينة الجامعية، مع ضرورة الالتزام بضوابط السكن فيها وفقا للضوابط التي وضعها قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة.

أحكام عامة يجب الالتزام بها

1- على الطالب شراء وتقديم مظروف الالتحاق في المواعيد المحددة المعلنة بالمدن الجامعية والجرائد القومية حتى لا يسقط حقه في الإقامة بالمدن.

2- لا يعد شراء أو تقديم مظروف الالتحاق إلزاما من المدن الجامعية بقبول الطالب، بل يدرج طبقًا لشروط وأولويات القبول.

3- لا يجوز استرداد قيمة المظروف أو المظروف بعد التقديم بأي حال من الأحوال، وفي حالة فقد أو تلف المظروف يمكن للطالب شراء بدلًا منه.

4- لا يتم استلام مظروف الالتحاق في حالة نقص أي من البيانات بعالية أو عدم وضوح الأختام أو أي كشط أو تغيير بالبيانات.

5- الرسوم التي تسدد عند بداية الإقامة تسدد مرة واحدة للعام الجامعي، ولا تُقسط، وما يستحق منها في حالة الإقامة للطالب هو مبلغ مائة جنيه فقط كتأمين يرد في حالة الإخلاء بعد خصم ما يستحق.

6- شراء وتقديم مظروف الالتحاق بالنسبة للطلاب من مدينة الطلاب، وبالنسبة للطالبات من مدينة الطالبات.

7- في كل الأحوال لا يجوز شراء مظروف الالتحاق للطلاب الراسبين أو الانتساب الموجه أو التعليم المفتوح.

8- على الطلاب والطالبات القدامى والجدد تسجيل طلبات الالتحاق بالمدينة الجامعية على موقع الزهراء للمدن الجامعية https://alzahraa.mans.edu.eg/studentApplications

المستندات المطلوبة لاستيفاء أوراق المظروف لجميع الطلاب: -

1- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب والوالد أو ولي الأمر.

2- أخر إيصال لفاتورة (كهرباء – تليفون – غاز طبيعي) بشرط أن يكون باسم والد الطالب أو ولي الأمر.

3- عدد (8) صورة شخصية حديثة للطالب مقاس 4*6.

4- صورة بطاقة الترشيح للكلية وكذلك صور بيان النجاح وذلك للطلاب المستجدين.

5- صورة لصفحة ضمان سداد الرسوم صفحة رقم (4) من طلب الالتحاق، أو يمكنك طباعة شهادة ضمان الرسوم المرفقة، وملئها وختمها بختم شعار الجمهورية من المؤسسة الحكومية التابع لها الضامن.

6- عدد 2 حافظة مستندات بلاستيك.

التعليمات الخاصة بإقامة الطالب بالمدينة الجامعية بجامعة حلوان

1-تعلن نتيجة القبول في بداية العام الجامعي بلوحة الإعلانات بالمدينة الجامعية ويسقط حق الطالب في الإقامة بعد مضي 10 أيام من تاريخ إعلان النتيجة وفي حالة عدم سداد الرسوم المقررة يجوز السكن بغرامة قدرها 50 جنيهًا.

2- في حالة سداد الرسوم وعدم الحضور للإقامة لا يسترد الطالب /الطالبة أي مصاريف لأن المكان محجوز باسمه ولم يستغل.

3- يلتزم الطالب بقواعد وتعليمات السكن التي تحددها إدارة المدن.

4- للمسئولين بالمدينة الجامعية حق دخول حجرة الطالب في أي وقت لمراقبة تنفيذ تعليمات الإقامة.

5- يسدد الطالب رسم الصيانة الشهري بعد الحصول على إذن توريد المبلغ بالخزينة من قسم شئون الطلاب بالمدن خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر لمستحقات الشهر التالي، وتعتبر الخمسة أيام الأوائل من كل شهر فترة سماح مع الحرمان من التغذية حتى اليوم الخامس، فإذا لم يسدد في اليوم السادس يتم إنهاء إقامته ويفصل من المدينة إداريًا بدون تنبيه.

6- يجوز للمدير العام إعادة قيد الطالب إذا وجد أسباب تبرر ذلك بعد سداد مبلغ 25 جنيه وذلك خلال شهر من تاريخ الإخلاء الإداري وتتضاعف في حالة تكرار الطالب إعادة القيد.

7- يسدد الطالب مبلغ 25 جنيها في حالة إتلاف أو فقدان الكارنية الخاص بالمدينة.

8- في حالة رغبة الطالب اقتناء أي من الأجهزة الكهربائية للاستخدام الشخصي داخل المدينة مثل (السخان – المكواة – المروحة – الثلاجة – الميكروويف) يقوم بدفع مبلغ 20 جنية رسم استهلاك شهري وفي حالة مخالفة ذلك يتم توقيع غرامة مبلغ 50 جنية.

9- يسدد الطالب مصاريف نصف شهر فقط في حالة إقامته مدة لا تزيد عن عشرة أيام متتالية من بداية الشهر ويدفع مصاريف شهر كامل في حالة زيادة المدة عن عشرة إيام.

10- لا يجوز للطالب التغيب عن المدينة أكثر من ثلاثين يوما منفصلين أو خمسة عشر يومًا متصلين في العام فيما عدا الإجازات الرسمية، ويسمح للطالب بإجازات طويلة طوال العام لا تتعدى الشهر بشرط وجود تصريح ودفع رسوم الصيانة في مواعيدها.

11- لا يجوز للطالب أن يتأخر خارج المدينة بعد الساعة العاشرة مساء والطالبة بعد الساعة السابعة مساء، وطبقًا للمواعيد التي تحددها الإدارة إلا بإذن مسبق من نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبناء على طلب رسمي من عميد الكلية التي ينتمى لها الطالب محددًا به سبب التأخير.

12- الطلاب مسئولون عن نظافة الحجرات وعلى ما يحدث بها من تلفيات متضامنون.

13- لا يجوز للطلاب مغادرة حجراتهم أو التواجد بالأماكن العامة إلا إذا كان مرتديا ملابس لائقة ولا يجوز التجول بالمدينة بملابس النوم (البيجاما – الجلباب – الشورت).

14- على الطالب قبل إخلاء طرفه من المدينة أن يتقدم بطلب بالموعد المحدد لترك المدينة وتسليم عهدة الحجرة إلى أمين العهدة وسداد ما قد يكون عليه من مستحقات مالية أو قيمة تلفيات العهدة.

15- لا يجوز ممارسة أي نوع من أنواع المقامرة (الكوتشينة – الدومينو – النرد) أو استخدام الأجهزة الحديثة في غير مجال الدراسة .

16- دفتر بونات التغذية مسئولية الطالب ولا يجوز تركه لأي من زملائه وفي حالة فقدانه لايجوز استخراج بدلًا منه.

17- متعلقات الطالب الشخصية مسئولية الطالب والإدارة غير مسئولية عن فقدان (الهواتف المحمولة – النقود- اللاب توب).

18- لا يجوز للطالب /الطالبة استضافة أي شخص من خارج المدينة وإلا يعرض نفسه لعقوبة الفصل النهائي من المدينة.

19- لا يجوز لأي طالب ممارسة أي نشاط سياسي أو ديني بالمدينة غير المدرج بخطة النشاط الطلابي وتحت إشراف إدارة المدينة وفي حالة مخالفة ذلك يتم فصله نهائيًا من المدينة مدة الدراسة بالجامعة.

20- لا يجوز للطالب الجلوس على سور البلكونات الملحقة بالحجرات أو في أي مكان يعرض حياته للخطر، ويتحمل الطالب مسئولية نفسة جراء عمله.

21- لا يجوز العبث بملحقات المدينة التي بها خطر على حياة الطالب مثل (كهرباء – بوتاجاز – إطفاء ...... وخلافه.

22- في حالة ضبط الطالب متلبسًا بعمل يخل بالشرف، أو يتعاطى أي نوع من المخدرات، أو في حالة التستر على طالب يقوم بعمل مخل بالشرف أو يحمل ممنوعات في المدينة يفصل الطالب فصلًا نهائيًا من المدينة ولا يعود لها في سنوات دراسته بالجامعة.

23- في حالة توقيع أي عقوبة على الطالب المقيم بالمدينة لمخالفة لوائح وتعليمات المدينة يوضع في العام التالي في لائحة الانتظار ولا يتم تسكينه إلا بعد الانتهاء من تسكين جميع الطلاب في حالة وجود أماكن خالية بالمدينة.

24- يجوز أن يكون الضامن بالنسبة للطالب من أقاربه حتى الدرجة الثانية ( أب – أخ – عم – ابن عم) ولا يجوز أن يكون من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة والقضاء، على أن يكون الضامن في الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

تقديم طلبات الإلتحاق بالمدن الجامعية في جميع الجامعات

ومتاح لكل من الطلاب الجدد والقدامى التقدم بطلبات الالتحاق بالمدن الجامعية من خلال موقع الزهراء للمدن الجامعية لطلاب جامعات: «الأقصر، أسوان، أسيوط، الإسكندرية، السويس، الفيوم، القاهرة، الزقازيق، المنصورة، المنوفية، المنيا، الوادي الجديد، بنها، بني سويف، بورسعيد، جنوب الوادي، حلوان، دمنهور، دمياط، سهوج، طنطا، عين شمس، قناة السويس، قناة السويس العريش، كفر الشيخ، مدينة السادات، مطروح».