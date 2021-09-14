تعرف على لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2021

أتاحت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2021 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2021، الذين سجلوا رغباتهم خلال الفترة الماضية، التي بدأت من يوم الأربعاء الماضي وحتى أول أمس الأحد، تنفيذا لقرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية 2021.

لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2021 عبر بوابة الحكومية المصرية

وقالت الوزارة في بيان لها إنه جرت إتاحة لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2021 حالياً عبر بوابة الحكومية المصرية لتنسيق الجامعات 2021، مؤكدة أنه جرى ضخ جميع نتائج الطلاب المرغوب في تحويلهم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، وفقا لقواعد تنظيم الجامعات الحكومية وقواعد التوزيع الجغرافي للطلاب عبر الكليات للمراحل المختلفة، وقالت الوزارة إنه سيجري فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021، عقب الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب.

لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2021

وأضافت الوزارة، أنه سيجري البدء في تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات الحكومية وذلك من خلال تسجيل طلاب الجامعات الحكومية عبر لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2021، وعقب الانتهاء من إعلان النتيجة لجميع الطلاب المحولين، وقبول التحويل الخاص بهم وفقاً للحدود الدنيا والقواعد التي كشفت عنها وزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية 2021.

وتستقبل معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات المختلفة، الطلاب المحولين والراغبين في التحويل بين الكليات لتقليل الاغتراب، وذلك للبحث عن النتيجة عبر لينك نتيجة تقليل الاغتراب2021، المتاح حالياً عبر بوابة الحكومة المصرية 2021.