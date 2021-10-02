مزارع ينقذ 4 أشخاص سقطوا بسيارتهم في مصرف بالمنوفية

نجح أحد المزارعين بمركز أشمون، في مشهد يجسد شهامة أولاد البلد وطيبة الفلاحين، في إنقاذ 4 أشخاص سقطوا من سيارتهم داخل مصرف في إحدى قرى أشمون بسيارتهم الخاصة، أثناء محاولاتهم اللحاق بسيارات الزفاف التي كانت تسبقهم إلى أحد قاعات الأفراح، ولكن اختلت عجلة القيادة وسقطت السيارة داخل المصرف.

شهامة شعبان تنفذ 4 أشخاص في مصرف بأشمون

لم يلاحظ المتواجدون على الطريق محل الحادث سقوط السيارة في المصرف وغرقها، ولكن «شعبان حماد» لاحظ ذلك ودون تفكير قرر القفز خلفها لمحاولة إنقاذ من بداخلها ليكتشف أن المتواجدين فيها 4 أشخاص اثنين من الشباب وسيدتان، ونجح في إخراجهم جميعا من المصرف بعد سقوطهم بالسيارة، ولم يقف عند هذا الحد ولكن بمساعدة أهالي قريته نجح في استخراج السيارة أيضا في مشهد يدل على شهامته وأهالي القرية.

كواليس إنقاذ سيارة الزفاف بالمنوفية

وقال شعبان حماد، مزارع، 37 سنة، إنه فور مشاهدة سقوط السيارة في المصرف قفز خلفها مباشرة لإنقاذ المتواجدين بداخلها، مؤكدا أنه لم يتردد في اتخاذ القرار لوجود 4 أشخاص داخل السيارة سيموتون إذا لم يخرجهم، موضحا أن السيارة كانت تسير بسرعة كبيرة لمحاولة اللحاق بزفة فرح.

وأضاف «حماد» أنه لم يفكر في أي شئ سوي إنقاذ الركاب الأربعة فقط وهو ما دعاه للقفز مباشرة في المياه قائلا «العربية وقعت في المياه والناس مخدتش بالها»، مؤكدا أنه لم يتركهم إلا بعد الاطمئنان على سلامتهم، وكذلك مساعدتهم في استخراج السيارة التي سقطوا بها في المصرف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في محافظة المنوفية، صورة شعبان حماد البطل الذي أنقذ 4 مواطنين، موجهين له الشكر لإنقاذهم وشهامته في الوقوف معهم حتى استخراج السيارة التي سقطت في المصرف، مؤكدين أنه من النماذج الإيجابية التي يجب أن يحتذي بها الجميع من أبناء محافظة المنوفية.