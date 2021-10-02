السيسي: حقوق المرأة الدستورية اكتملت بالتحاقها بالنيابة ومجلس الدولة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التحاق المرأة للعمل بالنيابة العامة ومجلس الدولة؛ جاء استكمالا لحقوقها الدستورية في هذا المجال، لافتا إلى أنه وجه الحكومة بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

تنظيم العدالة وإدارتها ضروري

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته في احتفالية يوم القضاء المصري، اليوم السبت، حديثه للقضاه: تنظيم العدالة وإدارتها بفاعلية وكفاءة مسألة ضرورية في بناء دولة القانون، التي كفل الدستور لها استقلال السلطة القضائية، وجعل هذا الاستقلال حائلا دون التدخل في أعمالها أو التأثير عليها لضمان صدور الأحكام القضائية، وفقًا لقواعد الإنصاف والحماية للمتقاضين، ولا شك أن تحصين الأحكام بالعدل والعلم والنزاهة يعزز من رسالة السلطة القضائية السامية.

الرئيس يحتفل بيوم القضاء

ويحتفل الرئيس عبدالفتاح السيسي بيوم القضاء المصري للمرة الأولى بعدما قرر تخصيص يوم 1 أكتوبر يومًا للقضاء المصري، بحضور المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمسؤولين وأعضاء الهيئات القضائية ورؤسائها، كما يجري اليوم تجربة التقاضي الكامل عن بعد في المحكمة الاقتصادية، أي منذ قيد الدعوى وحتى صدور الحكم فيها، كما جرت التجارب على مشروع تحويل الكلام إلى نص مكتوب وحقق نتائج مبشرة.