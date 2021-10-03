18 خطوة لاستعدادات العام الدراسي بالقاهرة.. «تخفيف الكثافات بالفصول»

بدأت أجهزة محافظة القاهرة بالتنسيق بين الأحياء ومديريات التربية والتعليم والصحة وهيئة النظافة، الاستعداد للعام الدراسي الجديد، لاستقبال أكثر من 2 مليون طالب في 2200 مدرسة، على مستوى المحافظة بمختلف المراحل الدراسية.

وشددت محافظة القاهرة في تعليماتها على اتباع عدة إجراءات قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، حفاظا على سلامة وراحة الطلاب والمعلمين، وانتظام العملية التعليمية.

استعدادات محافظة القاهرة لبدء العام الدراسي

ورصدت «الوطن» خطوات استعداد القاهرة لبدء العام الدراسي، كالتالي:

- تنسيق بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم بالقاهرة، لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية بكميات كافية.

- التشديد على ضرورة تواجد الزائرة الصحية أو المشرفة الطبية بالمدارس.

- استمرار عملية تطعيم القائمين على العملية التعليمية، قبل بدء العام الدراسي.

- اتخاذ إجراءات حاسمة مع أي فرد من القائمين على العملية التعليمية حال تعاملهم مع الطلاب دون الحصول على لقاح كورونا.

- التأكيد على تكثيف زيارات مفاجئة للمدارس؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

عدم السماح بدخول أي شخص دون ارتداء الكمامة

- التنبيه على الأمن المتواجد على بوابات المدارس بعدم السماح بدخول أي شخص للمدرسة، طالب أو معلم أو زائر، دون ارتداء الكمامة، مع توفير كمامات احتياطية لاستخدامها عند الحاجة.

- تخفيف الكثافات داخل الفصول وتوافر تهوية جيدة بها، وتعيين مشرف لتنظيم نزول وصعود الطلاب الفصول.

- متابعة النظاقة بالمدارس بالفصول ودورات المياه والمعامل، مع التأكد من توافر بوابات التعقيم للحد من انتشار الفيروس.

الحصة الأولى عن حرب أكتوبر

- الحصة الأولى في بداية العام الدراسي ستكون عن حرب أكتوبر، ودور القوات المسلحة في الحرب والتنمية.

- تعريف الطلاب بالإنجازات والمشروعات التي تنفذها الدولة؛ لتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.

- العمل على سد العجز في المدرسين ببعض المواد، والتأكد من توافر الكتب الدراسية قبل بدء العام الدراسي، وعدم ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.

- حسن معاملة الطلاب، ومنع استخدام الضرب نهائيا بالمدارس.

- معاقبة الطالب المتجاوز بالقانون.

- حسن استقبال أولياء الأمور والاستماع لشكواهم والعمل على حلها على الفور.

- التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق؛ لرفع الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين، وتكثيف النظافة بمحيط المدارس.

إزالة الملصقات والتشوهات

- الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات على أسوارها وطلائها، وزيادة المساحات الخضراء، وتهذيب الأشجار داخل وخارج المدارس.

- تطهير خزانات المياه بالمدارس.

- صيانة الفصول وكفاءة الإنارة، والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس، وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها.