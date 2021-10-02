مواعيد صرف معاشات أكتوبر لجميع الشرائح.. أكثر من 2500 جنيه الأربعاء

بدأ 3.6 مليون مواطن من أصل 10 ملايين، اليوم، في صرف معاشات أكتوبر 2021، من ماكينات الصرف الآلي، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، مواعيد صرف المعاشات لجميع الشرائح، وفقًا لبيان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية:

شريحة معاشات أقل من 1000 جنيه

أعلن بنك ناصر الاجتماعي، أنه وفقا لشرائح صرف المعاشات الذي تم اعتماده ضمن إجراءات الدولة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا بين كبار السن من أصحاب المعاشات، تم تخصيص يومي السبت والأحد 2 و3 أكتوبر الجاري، لصرف معاشات الشريحة الأولى والبالغ عددها 3.6 مليون مواطن ممن يتقاضون معاشات أقل من 1000 جنيه.

شريحة معاشات أقل من 2500 جنيه

وخصص بنك ناصر يومي الإثنين والثلاثاء 4 و5 أكتوبر الجاري، لصرف معاشات الشريحة الثانية والبالغ عددها 3.4 مليون مواطن ممن يتقاضون معاشات أكثر من 1000 جنيه وأقل من 2500 جنيه.

صرف المعاشات الأكثر من 2500 جنيه

كما حدد البنك، يومي الأربعاء والخميس 6 و7 أكتوبر لصرف معاشات الشريحة الثالثة، والبالغ عددها 3 ملايين مواطن ممن يتقاضون معاشات أكثر من 2500 جنيه.

10 ملايين مواطن يتقاضون المعاشات

يذكر أن هيئة التأمينات الاجتماعية، أعلنت في وقت سابق، أن إجمالي عدد المستفيدين من صرف معاشات المتقاعدين عن العمل لبلوغهم سن المعاش أكثر من 10 ملايين مواطن بجميع محافظات الجمهورية.