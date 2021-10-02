وفد إيطالي يعرض إنشاء مدرسة تمريض بالأقصر في لقاء مع نائب المحافظ

التقى محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، اليوم، وفدا من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، بحضور برافين أجراوال ممثل برنامج الأغذية العالمي بجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات، وجاء على رأسها الصحة والتعليم، فضلا عن مجال السياحة.

ورحب نائب محافظ الأقصر بالحاضرين، كما أشاد بالعلاقات «الإيطالية- المصرية»، فضلًا عن التعاون المثمر بين الجانب الإيطالي والمصري، في العديد من المجالات المختلفة، كما تطرق نائب محافظ الأقصر مع الجانب الإيطالي، للسياحة، ومناقشة سبل التعاون في المجال السياحي، مع توقعات بموسم سياحي أفضل.

الوفد الإيطالي يعرض أوجه التعاون

وخلال اللقاء، عرض وفد الوكالة الإيطالية، أوجه التعاون بين وزارتى الصحة والتعليم العالي، لإنشاء مدرسة إيطالية للتمريض بالأقصر، على أن تكون مدة الدراسة بها 3 سنوات، وهى مدرسة فنية تؤهل الدارسين بها للالتحاق بالعمل في مستشفيات أو جامعات أو استكمال التدريب في إيطاليا.

وأثنى الوفد الإيطالي، على مدارس التعليم المجتمعي التى تمولها الوكالة في العديد من قرى الأقصر، لأنها ساهمت في رفع المستوى التعليمي للمتسربين والمتسربات من التعليم، فهي مدرسة ذات فصل واحد، به مدرس واحد يدرس المواد المختلفة.

وأعرب وفد الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى، عن انطباعات جيدة عن محافظة الأقصر، والمشروعات التى تنفذ بها، لرفع المستوى المعيشي والتعليمي للمواطن المصري والمرأة تحديدا، خلال اللقاء الذي حضره الدكتور سعدي عبد القادر مدير عام إدارة البرامج الأجنبية.

الوفد الإيطالي يختتم زيارته بتفقد المشروعات

واختتم وفد الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، زيارته لمحافظة الأقصر، بزيارة ميدانية لتفقد سير مشروعات برنامج الأغذية العالمي الممولة من الجانب الإيطالي، والمنفذة على أرض محافظة الأقصر، التي تستهدف خدمة أبناء المحافظة، وتسعى لبناء مجتمع أفضل، وذلك في ظل توجهات الدولة المصرية، ودعم المجتمع المصري، في ضوء مبادرة حياة كريمة.