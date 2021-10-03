تفاصيل قرض بنك مصر.. تصل قيمته لـ6 ملايين جنيه والفائدة 5%

أعلن بنك مصر، تفاصيل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالبنك، حيث ذكر البنك في بيان نشر تحت بند «مشروعي – مشروعك» ضمن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة، طبقا لمبادرة البنك المركزي المصري، وقيمة تمويل القرض بفائدة 5% على 7 سنوات.

بنك مصر

ويساند بنك مصر المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد، من خلال تمويل مشروعات توفر فرص عمل دائمة، تعمل على زيادة الإنتاج والدخل، وتمويل أنواع المنشآت الفردية وشركات الأشخاص والأموال في الأنشطة كافة، سواء صناعية، تجارية، خدمية، مهن حرة، والأنشطة الطبية والعيادات.

تفاصيل قرض الفائدة 5% طبقا لشروط بنك مصر

- تبدأ قيمة القرض من 250 ألف جنيه حتى 6 ملايين جنيه.

- تتراوح مدة سداد القرض من سنة وحتى 7 سنوات متضمنا فترة السماح طبقا لطبيعة المشروع.

فائدة القرض

- تحدد سعر عائد 5% بسيط متناقص للأنشطة الصناعية والخدمية والمهن الحرة

سعر عائد تنافسي للأنشطة التجارية

بالنسبة لحديثي التأسيس (الأنشطة الجديدة) يكون رأس المال المدفوع طبقا للسجل التجاري كما يلي:

- من 50 ألف حتى أقل من 5 ملايين جنيه للمشروعات الصناعية.

- من 50 ألف حتى أقل من 3 ملايين جنيه للمشروعات غير الصناعية.

تمويل المشروع بالقرض

- تصل نسبة التمويل لـ80% بالنسبة للآلات والمعدات.

- تصل نسبة التمويل لـ80% بالنسبة للسيارات.

- تصل نسبة التمويل لـ100% بالنسبة لرأس المال العامل.

مشروعك

ووضع بنك مصر المستندات المطلوبة ونسب التمويل للمشاريع حديثة التأسيس، كما يلي:

- صورة مستند ملكية مقر المشروع أو عقد الإيجار.

- مستخرج حديث من السجل التجاري وصورة البطاقة الضريبية والموقف التأميني.

- صورة رخصة مزاولة النشاط.

- صورة عقد تأسيس الشركة وتعديلاته.