إزالة 14حالة تعد على أراض زراعية بالأقصر

قادت الوحدة المحلية بقرية المدامود قبلي حملة إزالة فى المهد عبارة عن تعد على الأراضي الزراعية بصب سملات وقواعد خرسانية على مساحة قيراط، كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنه غرب الأقصر، حملة إزالات مكبرة بقيادة العميد علاء عبد الجابر رئيس المركز، وبالتنسيق مع مركز شرطة القرنة، ما أسفر عن إزالة 13 تعديا عبارة عن مبان بمسطح 1057 مترا، وحالة تعد بالزراعة بمساحة 60 مترا، و6 حالات تعد في المهد بمساحة 103 أمتار.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم لجميع رؤساء المراكز والمدن، بتكثيف عمليات المرور بشكل دائم ومتابعة التعديات التي تحدث على الأراضي الزراعية.

حملة لإزالة التعديات بشمال الأقصر

وتم تنفيذ حملة الإزالة بشمال محافظة الأقصر، تحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، وبقيادة أحمد ابو عيش نائب رئيس المركز وبالتعاون مع مصطفى النجار رئيس قرية المدامود قبلي شمال محافظة الأقصر، فضلًا عن عماد أنور محمد سكرتير القرية، و ممدوح فتح الله مسؤول القسم الفني بالقرية ومهندس سيد عبد الرازق رئيس الوحدة الزراعية بالقرية، حيث تمت الإزالة نهائيًا كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشخص المُخالف.

تمهيد شارع الأقصر

وفي نفس الإطار، نجحت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى شمال محافظة الأقصر، في إجراء تمهيد لشارع الأقصر بداية من العشى بمركز شباب الزينية بحرى وصولًا حتي المساكن الشعبية بالزينية بحري، حيث تأثرت نتيجة حفر خط الانحدار للصرف الصحى، وتمت الأعمال بإشراف يوسف احمد رئيس قرية الزينية بحري، ومنصور عبدالله مسؤول النظافة بالقرية، وغالية أحمد حسن سكرتير القرية.