صرف 20% من مقررات أكتوبر التموينية.. السكر بـ8.5 جنيه والكابتشينو بـ3

انتظمت حركة صرف التموين على مستوى محافظات الجمهورية، لليوم الثالث على التوالي، مع بدء صرف تموين شهر أكتوبر، حيث بدأ المواطنون المستحقون للتموين، صرفه منذ الجمعة الماضي الموافق 1 أكتوبر.

نسبة صرف سلع التموين في اليوم الثالث من الشهر

وقالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ نسبة صرف سلع التموين بلغت حتى الآن 20% من إجمالي المواطنين المستحقين والمقيدين على منظومة الدعم التمويني، وعددهم 64 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

موعد فتح منافذ التموين لصرف السلع

وفتحت منافذ صرف السلع التموينية أبوابها منذ الساعة التاسعة صباحا، لصرف السلع الغذائية للمواطنين على بطاقة الدعم، والتي جرى ضخها من مخازن شركتي الجملة «العامة والمصرية»، والتي تتنوع بين الأرز والزيت والسكر والمكرونة ومساحيق الغسيل والسمن الصناعي وغيرها من قائمة سلع التموين، وعددها 28 سلعة تموينية.

وتحدد قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2021، الأسعار التي يشترى بها المواطنون السلع على البطاقات التموينية.

أسعار 28 سلعة تموينية لشهر أكتوبر

1. سعر السكر المعبأ 1 كجم 8.50 جنيه.

2. الأرز المعبأ 1 كجم 8 جنيهات.

3. عدس مجروش 500 جم 8 جنيهات.

4. فول مجروش 500 جم 9.90 جنيه.

5. مسلى صناعي 800 جم 17.25 جنيه.

6. شاي ناعم 40 جم 3 جنيهات.

7. صلصة طماطم 300 جم 4.75 جنيه.

8. جبنة تتراباك 250 جم 5.25 جنيه.

9. جبنة تتراباك 500 جم 10 جنيهات.

10. مسحوق أتوماتيك 1 كجم 15.75 جنيه.

11. مسحوق عادي 800 جم 10.50 جنيه.

12. صابون غسيل 2.25 جنيه.

13. صابون تواليت 5.50 جنيه.

14. لبن جاف 125 جم 17.50 جنيه.

15. زجاجة خل 900 مللي 4.25 جنيه.

16. زيت خليط 800 مللي 17 جنيها.

17. زيت خليط 1 كجم 21 جنيها.

18. مكرونة 1 كجم 8 جنيهات.

19. مكرونة 500 جم 4 جنيهات.

20. دقيق معبأ 1 كجم 7 جنيهات.

21. علبة كبريت 1 جنيه.

22. كيس ملح 1 جنيه.

23. بار حلاوة طحينية 2 جنيه.

24. ظرف طحينة بيضاء 2 جنيه.

25. كيس سائل غسيل أواني 2 جنيه.

26. علبة مرقة دجاج 8 مكعبات 3 جنيهات.

27. كيس كابتشينو 18 جم 3 جنيهات.

28. كمامة قماشية 3 جنيهات.