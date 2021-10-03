القداس الإلهي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.. المواعيد وطرق الحضور

أعلنت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية المواعيد الجديدة وطرق الحضور الخاصة بالقداسات الإلهية التي تقام خلال الأسبوع المقبل، وذلك بالتزامن مع الطرق الجديدة التي أُطلقت لحضور القداس الإلهي بكنائس الإسكندرية في ظل الموجة الرابعة لفيروس كورونا، حيث تقرر تكثيف أعداد القداسات الإلهية في عدد من كنائس مدينة الإسكندرية على رأسها الكاتدرائية المرقسية بمنطقة محطة الرمل، حيث من المفترض إقامة القداسات في 3 أيام فقط على مدار الأسبوع.

مواعيد القداس الإلهي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد وطريقة حضور القداس الإلهي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، كأحد أبرز الكنائس في مدينة الكرسي البابوي، والتي تسير على نهجها كنائس المدينة.

ووفقاً لما أعلنته الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، منذ قليل، فقد تقرر إقامة 10 قداسات بدءً من غد الاثنين حتى يوم الأحد المقبل، بينما سيتم إقامة 3 قداسات خلال يوم الأربعاء.

وتمثل نظام حضور القداس الإلهي أيام الأربعاء والسبت والاثنين بأسبقية الحضور، فيما تقرر إقامة القداس الإلهي يومي الجمعة والأحد بالحجز المسبق.

تكثيف القداسات الإلهية في الإسكندرية

وقال مصدر كنسي لـ«الوطن»، إنه في الوقت الجاري تعتاد الكنائس على إقامة القداسات في أيام الأحد والأربعاء والجمعة فقط، بينما تقام قداسات في أيام أخرى لذكرى الأربعين أو السنوية، إلا أنه بسبب رغبة الشعب حضور القداس الإلهي فقد كثفت أعداد القداسات على مدار أيام الأسبوع لاستيعاب أكبر عدد من الشعب في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع الموجة الرابعة لكورونا.