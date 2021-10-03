حملات بمحافظة القاهرة لصيانة التماثيل بالشوارع (صور)

انطلقت اليوم الأحد، في حي غرب القاهرة، أعمال الصيانة الدورية للتماثيل الأثرية والأسدين بكوبري قصر النيل، وتماثيل ميدان التحرير، وأيضًا أعمال الصيانة الدورية لتمثال سيمون بوليفار بمنطقة جاردن سيتي، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، وذلك في إطار مبادرة إظهار الميادين بالشكل الحضاري والجمالي لها.

ورصدت عدسات «الوطن» أعمال الإصلاح والكنس والغسيل الآلي للشوارع والميادين، بالإضافة إلى استمرار أعمال تطوير واجهات المحلات بميدان طلعت حرب وقصر النيل، وذلك في إطار خطة تطوير القاهرة التاريخية والخديوية.

تطهير البالوعات وإزالة أكشاك

كما تشهد أحياء القاهرة، استمرار أعمال تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار بالشوارع والأنفاق، ورفع تراكمات القمامة من الشوارع، وإزالة الأكشاك القائمة دون ترخيص من عدد من الأحياء؛ لمواجهة الإشغالات مع التشديد على المتابعة الميدانية، كما تواصل أجهزة الأحياء متابعة التزام المحلات والمطاعم والمقاهي والورش بمواعيد الفتح والغلق.

مصادرة ميكروفون

وواصلت الأجهزة في حي الزيتون رفع الإشغالات، بمصادرة ميكروفون مع بائع جائل، من شارع ابن سندر، وذلك تلبيةً لشكاوى المواطنين بشأن الإزعاج المستمر من ميكروفونات الباعة الجائلين، كما شهد حي شرق مدينة نصر متابعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وتم ضبط مقاهي مخالفة تسمح بتدخين الشيشة بعدد من الشوارع، وتم رفع الإشغالات ومصادرة الشيش الموجودة بعدد من الكافيهات.

رفع السيارات المتهالكة

وفي حي الزاوية الحمراء، شنت أجهزة الحي، حملة لرفع السيارات المتروكة بالشوارع، وتم رفع سيارة خردة دون لوحات معدنية من شارع ترعة الجلاد بأرض الجنينة، كما تمكنت رئاسة حي المعصرة بقياده الدكتور ياسر عبد المنعم الجندي رئيس حي المعصرة من ضبط سيارتين أثناء توقفهما لرمي مخلفات بناء على الطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار توجيهات محافظ القاهرة لتحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة.

معاينة عقار في الشرابية

واستجابة لشكاوى المواطنين، أجرى المهندس خيري أحمد مرسي، رئيس حي الشرابية، معاينة للعقار رقم 2 بشارع الورشة بعد سقوط جزء من السلم للتأكد من الحالة الإنشائية للعقار؛ لاتخاذ ما يلزم حفاظًا على أرواح المواطنين.