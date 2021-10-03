قرار عاجل من «التعليم» بشأن الحصص المدرسية.. تصل لـ90 دقيقة

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات التعليمية؛ بأن يكون زمن الفترة الدراسية لكل مادة أو نشاط 90 دقيقة فقط بواقع حصتين أو فترة دراسية كاملة، مشددة على ضرورة تنفيذ جميع التعليمات الخاصة ببدء الدراسة استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2021-2022.

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الفترة الزمنية لكل مادة تطبق على التعليم الثانوي في مواد التربية المهنية والأنشطة التربوية بالصفين الأول والثاني الثانوي، مشددة على جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بضرورة الالتزام بهذه التعليمات.

حظر استخدام المقررات الدراسية غير المعتمدة

وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة كثفت من استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2021-2022 بالتنسيق مع مديريات الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشدداً على ضرورة تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا لضمان انتظام العملية التعليمية.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة حظر استخدام أي مقررات دراسية غير المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، مشددًا على ضرورة تسجيل الحضور والغياب اعتباراً من أول أيام الدراسة.