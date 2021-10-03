«التعليم» تحظر الاعتماد على الأخصائيين لسد العجز بالمدارس

أصدرت عدد من مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات للإدارت التعليمية، بالتنبية على مديري المدارس للأخصائيين الاجتماعيين بالصفوف الأولى اعتبار أي تدريب جرى للأخصائيين الاجتماعيين بالصفوف الأولى كأنه لم يكن، وعدم إسناد أي حصص لهم بالمدارس أو السماح لهم بحضور أي أنواع من التدريبات إلا من الواردة من التوجية العام للمديرية.

وأوضحت المديريات، خلال خطابها المرسل للإدارات التعليمية، أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة وجود سعي من الأخصائيين الاجتماعيين للحصول على تدريب الصفوف الأولى محاولين الحصول على التدريب للتدريس بالصفوف الأولى، أو إسناد بعض الحصص الاحتياطية، أو حصص مواد أساسية من قبل مديري المدارس للأخصائيين الاجتماعين سد للعجز لديهم مما يتنافي مع قانون رقم 155لسنة 2007، والقرار الوزاري الخاص ببطاقات الوصف الوظيفي رقم 164، وذلك يؤثر على تفرغ الأخصائي الاجتماعي لأداء الأعمال الأصلية المنوطه به داخل المدرسة.

«التعليم»: غير مسموح بتدريب من اقتربوا على سن المعاش

وفي سياق متصل، شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة عدم إسناد فصول الصف الرابع الابتدائي للمعلم المتخصص في ( الرياضيات- الدراسات- اللغة العربية- العلوم - اللغة الانجليزية ) بعد التأكد من صحيفة الأحوال الخاصة به وذلك بالتعاون مع التوجيهات الفنية بالادارة، عدم تصعيد معلم الفصل (معلم الصف الثالث إلى الصف الرابع الابتدائي ) لأنه غير متخصص وحتى لايحدث عجز في معلمي الصفوف الأولى بنفس المدرسة.

التربية والتعليم: ضرورة مراعاة إسناد الصف الرابع للمعلم المناسب وذو كفاءة

وشددت على ضرورة مراعاة إسناد الصف الرابع للمعلم المناسب وذو كفاءة وذلك لاستثماره في الأعوام القادمة، ولايجرى تدريب من اقتربوا من سن المعاش حتى لا يتسبب هذا في إهدار المال العام، وتدريب وإخطار كل من سيقوم بالتدريس الصف الرابع بكافة مدارس المرحلة (رسمي - رسمی لغات - خاص عربی - خاص لغات - تربية خاصة - المدارس اليابانية) على المناهج الجديدة، والتنسيق مع قسمي التطوير التكنولوجي والتدريب بالإدارة لإنجاز العمل على الوجه الأمثل.