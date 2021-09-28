مصرع سباك صدمته سيارة أثناء عمله بأحد شوارع المنوفية

لقي سباك يدعى «محمد.ا.أ»، مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة، أثناء عمله في توصيل الصرف الصحي، لأحد المنازل في مدينة أشمون بمحافظة المنوفية.

كان السباك يعمل في «حفرة» لتوصيل الصرف بأحد الشوارع، وقامت سيارة مسرعة بدهسه أثناء عمله، ما أدى لوفاته في الحال، وقام الأهالي بالتحفظ على سائق السيارة وتسليمه لقسم الشرطة .

رئيس مدينة أشمون يكشف كواليس وفاة سباك صدمته سيارة ركاب

وقال سامي سرور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، إنه تلقى إخطارا بوفاة سباك حر، أثناء توصيل الصرف الصحي بأحد شوارع المدينة، بسبب اصطدام سيارة ركاب به أثناء العمل، وجرى نقله لمستشفى أشمون في محاولة لإنقاذه ولكنه توفي إثر الحادث.

وأضاف رئيس مركز ومدينة أشمون، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الشرطة وصلت إلى مكان الحادث، وانتقل مسؤولون من الوحدة المحلية لمتابعة رفع السيارة، وإعادة الشىء لأصله مرة أخرى لتسيير العملية المرورية.