فرحة بين أهالي المنوفية بعد رفض طعن المتهمين في قضية «راجح والبنا»

ردود فعل واسعة شهدتها محافظة المنوفية، منذ مساء أمس، عقب الإعلان عن تأييد محكمة النقض بالقاهرة الحكم الصادر ضد محمد أشرف راجح وثلاثة آخرين بالحبس، في واقعة مقتل محمود البنا في القضية المعروفة إعلاميا باسم «شهيد الشهامة»، حيث تداول الآلاف من المواطنين أخبار رفض الطعن المقدم من المتهمين وتأييد الحكم ضدهم.

مواقع التواصل الاجتماعي تسترجع قصة شهيد الشهامة بالمنوفية

واسترجعت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل الواقعة، التي بدأت في عام 2019 وشهدت بعض الأحداث المهمة التي تلت واقعة القتل، بعدها أحال النائب العلم الواقعة إلي المحاكمة لتصدر حكمها وسط اهتمام إعلامي واسع داخل مصر وفي الوطن العربي، وانتهت المحاكمة بالحكم بحبس محمد أشرف راجح المتهم الرئيسي بالسجن 15 عاما، كما قضت المحكمة بحبس ثلاثة آخرين لاشتراكهم في الجريمة.

محامي شهيد الشهامة: حبس راجح وشركاه أصبح نهائيا ولا يمكن الطعن عليه

من جانبه، قال نضال مندور محامي أسرة محمود البنا في القضية المعروفة إعلاميا باسم «شهيد الشهامة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تأييد محكمة النقض للحكم في قضية شهيد الشهامة، يعد تأييدا نهائيا للحكم ولا يمكن الطعن على الحكم أمام أي محكمة أخرى، لأن الحكم الآن أصبح حكما نهائيا وباتا وواجب التنفيذ.

وقامت العديد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بنشر صور شهيد الشهامة محمود البنا بعد تأييد الحكم مؤكدين أن حق محمود رجع والمتهمين حصلوا على عقوبتهم المناسبة، فيما قامت بعض الصفحات بنشر صورة «راجح» معلقة على تأييد الحكم وأن المتهم استحق العقوبة ولو كان سنة أكبر من ذلك وتخطي سن الشباب لكان قد حكم عليه بالإعدام بعد تأكد المحكمة من ارتكاب الجريمة.

والد شهيد الشهامة: «سأقاضي الجناة يوم القيامة»

وقال محمد البنا، والد محمود البنا شهيد الشهامة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تابع خلال الفترة الأخيرة تفاصيل المحاكمة، وعلم بصدور تأييد محكمة النقض الحكم من قبل نضال مندور محامي الأسرة، قائلا «المحكمة حكمت بأقصى عقوبة بالنسبة لقانون الطفل وأنا هقاضي الجناة يوم القيامة».