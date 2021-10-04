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إصابة قائد قطار بأسوان بعد إلقاء حجارة عليه: أصر على استكمال الرحلة

كتب:

عبد الله مشالي
12:22 ص | الإثنين 04 أكتوبر 2021
اسعاف

اسعاف

أصيب قائد قطار 738 ركاب إدفو، قيادة محمود محمد هميمي، إثر إلقاء الحجارة عليه من مجهولين بين محطتي دراو وبلانة بأسوان؛ ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الصدر.

قائد جرار القطار 

كان قائد جرار قطار رقم 3941 قد أصيب بجرح في الصدر أثناء رحلة القطار إلى أسوان وتمت الإسعافات الأولية له من قبل مساعده أحمد الطيب.

رفض تعطيل القطار

وفي إصرار من سائق القطار رفض تعطيل رحلة القطار، رغم إصابته حرصًا على سلامة الركاب وعدم تأخير القطار وأعطى إشارة بمحطة بلانة بالاستمرار، وطلب الإسعاف بمحطة إسوان وعند علمه بأنه يوجد بالقطار زميل له متوجه سياحة إلى أسوان تم استدعاؤه رسميًا على جدول القطار لتكملة الرحلة.

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