صديق الشاب المتوفى أثناء صلاته: كان بيتمناها (فيديو)

ما زال مشهد الشاب الذي كان يصلي في مكان عمله، وفجأة وبينما هو في وضع السجود، يتمدد على الأرض، لتفيض الروح إلى بارئها، يتصدر حديث الجميع؛ كونها «حسن الخاتمة»، وهو الأمر الذي كان يتمناه ذلك الشاب أحمد السيد، 39 سنة، الذي عمل كفرد أمن بأحد مراكز الأشعة في منطقة سموحة، وسط الإسكندرية.

أحمد تمنى الموت على سجادة الصلاة

يقول مصطفى، صديق الشاب المتوفى، إن أحمد كان يتمنى الموت في أثناء الصلاة: «تمناها ونالها»، لافتا إلى أنه لم يكن يترك فرضا، كما أنه اعتاد على صلاة العشاء في المسجد، إلا أن ذلك اليوم هي المرة الأولى التي يؤديها في المركز.

وأضاف صديق المتوفى لـ«الوطن»، أنه تم إبلاغهم أنه سقط في أثناء الصلاة، وحاول حمله إلا أنه كان ثقيلا، وكأن جسده يرفض ترك المصلية: «شيلته ودخلت به الطوارئ على أساس هيقوم عادي، بعدها الدكتور طلب دكتور العناية وبعدها اتعمل له رسم قلب وتبين أن قلبه متوقف من نصف ساعة أي أنه توفي في أثناء الصلاة».

لم يفصح عن مرضه لزملاء عمله

وأوضح مصطفى، أنه على الرغم من كون أحمد السيد كان يعاني يعاني من أزمة قلبية، إلا أنه لم يفصح لهم عن مرضه، ما جعلهم لا يدركون الوضع الذي فيه، مشيرا إلى أنه تبين أنه كان يحصل على العلاج، ونصحه الأطباء بالراحة في المنزل، لكنه لم يفعل ذلك.