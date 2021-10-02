مصرع شخص خلال مشاجرة مع مقاول بالقاهرة.. ضربه بالنار وهرب

لقي أحد الأشخاص مصرعه، خلال مشاجرة نشبت بينه وبين مقاول، في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة.

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد باستقبال أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، مصاب بأعيرة نارية «خرطوش»، وتوفي متأثرًا بإصابته.

مشادة كلامية انتهت بوفاة شخص

وكشفت التحريات حدوث مشادة كلامية بين المتوفي ومقاول، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، حال تواجدهما بالمنطقة سكن المجني عليه، فتطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بإطلاق أعيرة نارية «فرد خرطوش»، كان بحوزته، تجاه المتوفي محدثًا إصابته المشار إليها، التي أودت بحياته ولاذ بالفرار.

القبض على المقاول المتهم

وتمكن رجال الشرطة، من ضبط المتهم وبحوزته فرد خرطوش «المُستخدم في ارتكاب الواقعة»، ظرف فارغ من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.