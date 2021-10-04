انتهاء المرحلة الأولى من الموجه 18 بإزالة 402 تعديا بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عن نتائج المرحلة الأولى من الموجة 18، لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتي استغرقت ثلاثة أسابيع بدأت في 13سبتمبر الماضي وانتهت أمس الموافق 3 أكتوبرالجاري.

تفاصيل أعمال الموجة 18 بقنا

وأوضح محافظ قنا، في بيان صحفي، أن الموجة 18نجحت فى إزالة 402 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بزيادة 13٪؜ عن الحالات المستهدف إزالتها، لافتا إلى أن التعديات التي تمت إزالتها شملت 273 حالة تعدٍ بالبناء و129 حالة تعدٍ بالزراعة وهو ما أسفر عن إسترداد 171 ألف و992 متر مباني و385 فدانا و2 قيراط زراعة من أراضي أملاك الدولة .

وأضاف أن جميع مراكز المحافظة قامت بحملات إزالة لإسترداد أراضي الدولة حيث تم إزالة 79 تعديا بمركز قنا، 78 بمركز قوص، 68 بمركز أبوتشت، 39 بمركز الوقف، 37 بمركز نجع حمادي، 37 بمركز فرشوط، 27 بمركز نقادة، 18بمركز قفط، و18 بمركز دشنا، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة ما تم إسترداده من أراضي وعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخرى، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.

بدء المرحلة الثانية الإثنين المقبل

وأكد «الداودي»، أن المحافظة بدأت من اليوم التنسيق مع الجهات المختصة للاستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 18 المقرر لها أن تبدأ يوم 11 أكتوبر الجاري وتستمر حتى يوم 29 من الشهر نفسه، في اطار سعي المحافظة لاسترداد كافة أراضي الدولة وحفظ حق الشعب.