مصرع عجوز بطلق ناري في مشاجرة بالإسماعيلية

لقي عجوز في العقد السادس من العمر مصرعه، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، متأثراً بإصابته بطلق ناري خلال مشاجرة في مدينة الإسماعيلية.

إخطار للشرطة

تلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً بنشوب مشاجرة بشارع الثلاثيني بمنطقة «الحكر»، استخدم فيها أحد الأطراف سلاحا ناريا، وحاول المجني عليه ويدعي «عربي.م»، 59 سنة، إغلاق المحل الخاص به هرباً من المنطقة إلا انه أصيب بطلق ناري في الوجه، ما ادى إلى وفاته.

شهود العيان: ليس طرفاً في المشاجرة

وقال حسن فتحي يقيم بنفس الشارع في مدينة الإسماعيلية إن المشاجرة نشبت بين طرفين واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء والعصي والزجاج، إلا ان أحد الأشخاص أطلق أعيرة نارية بطريقة عشوائية خلال المشاجرة، ما أدى إلى إصابة المجني عليه بطلق ناري في الوجه أثناء محاولته الهروب من المنطقة، وتم نقله إلى المستشفى إلا انه توفي متأثرا بإصابته.

المباحث تكثف جهودها لضبط المتهم الرئيسي

وتمكنت وحدة مباحث قسم ثان الإسماعيلية برئاسة المقدم حازم حسام من القبض علي طرفي المشاجرة وضبط الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وتكثف وحدة مباحث قسم ثان جهودها لضبط المتهم الرئيسي في الواقعة وضبط السلاح المستخدم فيما بدأت النيابة العامة التحقيق وأمرت بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة وضبط وإحضار المتهم الرئيسي.