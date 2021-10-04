غلق مركزا طبيا لتفتيت الحصوات في الغربية

قرر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، غلق مركزا طبيا خاصا، متخصص في تفتيت الحصوات بمدينة طنطا، اليوم الاثنين، لمخالفته شروط التشغيل والترخيص ومخالفة سياسات الجودة، بعد العرض على الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

لجنة تداهم المركز وترصد المخالفات

يأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتشديد الرقابة على المنشأت الصحية الخاصة بنطاق المحافظة، وقرر الدكتور حامد محمود، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في الغربية، تشكيل لجنة مكبرة من إدارة العلاج الحر، بالتنسيق مع إدارة الجودة ومكافحة العدوى، برئاسة الدكتور بيشوي سامي، والدكتور أحمد الشيخ وتم مداهمة المركز ورصد المخالفات، وإعداد تقريرا عن حالة المركز الطبي، وفحص الشكاوى الواردة بهذا الشأن، وأوصى التقرير باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إصدار قرارا بالغلق بعد العرض على محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي.

حملات مكثفة على محطات مياه الشرب

وقال وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه وجه تعليمات مشددة بالرقابة علي محطات الشرب الموجودة بنطاق المحافظة وسحب عينات منها بالتنسيق مع الشركه القابضة لمياه الشرب وشئون البيئة، لضمان مطابقتها للمواصفات.

وأشار وكيل الصحة بالغربية إلى أنه يتم التعامل مع تلك الحملات بشكل دوري لضمان وجود كوب مياه نظيف فضلًا عن الوقوف على نسبة الأملاح ومحتويات مياه الشرب حفاظًا على أرواح وحياة المواطنين تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة.