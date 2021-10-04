رئيس التحرير

محمود مسلم

وزراء «الاتحاد من أجل المتوسط» يتفقون على 7 نقاط لحماية البيئة

كتب:

شيماء عادل
01:49 م | الإثنين 04 أكتوبر 2021
المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط

المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط

اتفق الأعضاء المشاركون في الاتحاد من أجل المتوسط على عدد من النقاط الرئيسية في الإعلان الوزاري الثاني للبيئة والمناخ من أجل المتوسط، والناتج عن فعاليات المؤتمر الوزاري اليوم، بحضور وزيري البيئة المصري والأردني، والأمين العام من أجل المتوسط، ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي.

وتستعرض «الوطن» أبرز النقاط الهامة التي تضمنها الإعلان الوزاري في النقاط التالية.

أبرز النقاط الهامة التي تضمنها الإعلان الوزاري

1- تعزيز التعاون الإقليمي، من خلال الاتحاد والمنتديات الإقليمية الأخرى ذات الصلة، لتحسين تنسيق السياسات، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، والسير بإجراءات التنفيذ، وتحديد الحلول الإقليمية الممكنة للتحديات المشتركة، وتعزيز التحول الأخضر في المنطقة.

2- الاهتمام بالوعي والفهم لتغير المناخ والتدهور البيئي من خلال برامج التعليم المناسبة، لتسريع المشاركة المدنية وكذلك التغيير السلوكي ونمط الحياة الذي بدأته بالفعل الأجيال الشابة وزيادة وعي المستهلك.

مشاركة المرأة والشباب في صنع سياسات المناخ

3- دمج اعتبارات النوع الاجتماعي والشباب في سياسات وإجراءات واستثمارات المناخ والبيئة، و الفئات المهمشة، من خلال بناء القدرات وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في صنع وتنفيذ ومتابعة سياسات البيئة والمناخ.

حوكمة البيئة والمناخ

4- تعزيز التعاون والبحث في المجالات ذات الاهتمام المشترك بشأن العمل المناخي والبيئة، وتعزيز الابتكار من أجل تطوير تكنولوجيا انبعاثات الغازات الدفيئة المنخفضة ونقلها وتعزيز الصلة بين العلوم والمجتمع والسياسات من أجل حوكمة البيئة والمناخ.

5- اتخاذ خطوات للحد من تلوث الهواء في منطقة المتوسط، وصياغة السياسات وتنفيذ الإجراءات لضمان الأمن الغذائي من خلال نظم غذائية مستدامة.

6- زيادة الموارد «بما في ذلك التمويل وبناء القدرات وتنمية المهارات وتطوير التكنولوجيا ونقلها والابتكار» لدعم الانتقال نحو اقتصادات مستدامة.

7- صياغة سياسات لحماية وإدارة واستعادة التنوع البيولوجي، وصياغة السياسات واتخاذ الإجراءات اللازمة للانتقال إلى اقتصاد دوار وأخضر.

جدير بالذكر أن المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط، عقد اليوم بحضور وزيري البيئة المصري والأردني ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط وممثلي لبعض دول الاتحاد.

اقرأ المزيد:

وزيرة البيئة: مصر بذلت جهوداً كبيرة لمواجهة التغيرات المناخية

وزيرة البيئة: مشاركة الشباب في وضع حلول للتغير المناخي ضروري

وزيرة البيئة: بدء البرنامج التدريبي السنوي لتصنيف ورصد الطيور المهاجرة

  وزيرة البيئة أمام قمة التنمية المستدامة: التكيف مع آثار تغير المناخ أولوية للدول النامية

وزيرة البيئة: جارٍ تحويل مقلب السلام إلى متنزه مثل «الأزهر بارك»

وزيرة البيئة تنعى المشير طنطاوي: فقدت مصر أحد أبنائها المخلصين

وزيرة البيئة: الدول الإفريقية الأكثر تضررا من التغيرات المناخية والأقل تسببا فيها

وزيرة البيئة تشهد توقيع اتفاقية إدارة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى