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تعرف على تخصصات «الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي» بمسطرد

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الوطن
02:17 م | الإثنين 04 أكتوبر 2021
تعرف على تخصصات «الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي» بمسطرد

تستعرض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج من المدارس المختلفة على مستوى المحافظات، مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022

3 تخصصات بالثانوية لمياه الشرب والصرف

وأوضحت الوزارة أن المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد، تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

وتتخصص الدراسة في المدرسة بداية من الصف الثالث الثانوي، في 3 تخصصات هي:

تشغيل وصيانة ومعالجة

- تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي - تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي - معالجة وضبط محطات مياه الشرب والصرف الصحي

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