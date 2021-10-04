مدارس جنوب سيناء تنهي استعداداتها للعام الدراسي الجديد

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن المحافظة أنهت استعدادتها لاستقبال العام الدارسي الجديد، وجرى المرور على كل المدارس بداية من رأس سدر وحتي طابا، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب خلال الأسبوع المقبل.

وأكد أنه جرى عقد اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات التابعة للمديرية، لتوضيح مهام الموجهين والمتابعين قبل وأثناء العام الدراسي، وشدد على ضرورة قيام مديري الإدارات بزيارات مفاجئة المدارس للتأكد من إنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب، والتنبيه على التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

تعقيم الفصول وتطهير خزانات المياه

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، تشكيل فرق عمل في كل مدرسة من أجل تطهير وتعقيم الفصول بالكامل، والتنبيه على ضرورة أن يكون استيعاب الفصل 20 طالبا فقط للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب، ووجود معقمات داخل الفصول، وأن يلتزم جميع الطلاب بارتداء الكمامة، ومنع دخول أي مدرس للقيام بالتدريس إلا بعد حصوله على التطعيم وارتداء كمامة وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل المدرسة.

وأضاف أن جميع خزانات المياه جرى تطهيرها من قبل حملة ضمت خبراء من الصحة والتربية والتعليم وتم تعقيم كل خزانات المدارس الخاصة بمياه الشرب.

تدريب معلمي الصف الرابع الابتدائي على المنظومة الجديدة

ولفت «عقل»، إلى عقد دورة تدريبية لمعلمي الصف الرابع الإبتدائي علي المنظومة الجديدة طبقا لقرار الوزير رقم 133، وشملت الدورة كل الإدارات التعليمية، وأكد أن الندريب يستهدف التعليم الابتدائي، ومسئولي التدريب، وموجهي العموم، عبر القاعات الافتراضية التعليمية التابعة، موضحا أن المنظومة التعليمية الجديدة وصلت لمحطة الصف الرابع الابتدائي والذي سيتم تطبيقه بجميع مدارس الجمهورية للعام الدراسي2021 – 2022 وفق المناهج المطورة على مستوى الإدارات التعليمية.

وأصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا رقم 133 ، بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية وأسلوب التقييم للصف الرابع من المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2021/2022.

وحدد القرار الوزاري، المواد الدراسية المقرر تطبيقها على الصف الرابع الابتدائي بمدارس التعليم: «الرسمية – الرسمية للغات – والرسمية المتميزة للغات – الخاصة بنوعيها العربي واللغات»، والمواد هى: «اللغة العربية، العلوم، الدراسات الاجتماعية، والرياضيات، واللغة الإنجليزية، ومادة القيم واحترام الآخر، والتربية الدينية الإسلامية، أو المسيحية، ومادة المهارات المهنية، ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتربية البدنية والصحية، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، وأنشطة التوكاتسو»، فضًلا عن مادة اللغة الإنجليزية (Connect Plus) للمدارس الرسمية والخاصة التي تدرس باللغة الإنجليزية

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