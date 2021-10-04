بدء رحيل مجموعات من المقاتلين الأجانب عن ليبيا

أكدت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، خروج مجموعات من المرتزقة من الأراضى الليبية، وذلك فى تصريحات على هامش مؤتمر صحفى بالكويت، وقالت: «خبر انسحاب بعض المرتزقة صحيح، ولكن هذه بداية بسيطة جداً، ما زلنا نسعى إلى تنظيم أكبر وشامل لخروج المرتزقة»، وأضافت «المنقوش»: «رحيل المرتزقة أحد أهداف مؤتمر استقرار ليبيا الذى سينعقد فى هذا الشهر، لوضع خطة من قِبل لجنة (5+5) لخروج المرتزقة بالكامل من الأراضى الليبية وفق جدول زمنى ومفصل».

«الصباح»: ندعم الأشقاء لتحقيق توازن عربي موحّد لدعم ليبيا واستكمال المرحلة الانتقالية

وأجرت وزيرة الخارجية الليبية مباحثات مع مسئولين كويتيين، ضمن جولة خليجية بدأتها بالرياض، وأكد وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، حرص بلاده على العمل مع الأشقاء لتحقيق توازن عربى موحّد لدعم ليبيا عبر استكمال المرحلة الانتقالية وعقد الانتخابات العامة، حسب بيان للخارجية الكويتية، فى حين أشادت وزيرة الخارجية الليبية بجهود الكويت فى ضمان الأمن والاستقرار فى ليبيا والمنطقة.

وأشارت وكالة «رويترز» إلى أن أى انسحاب أكبر للمرتزقة الأجانب يبدو صعباً وسط جدل حول دور قوى المنطقة المتحالفة مع كل جانب وتعثر الجهود المبذولة للاتفاق على قواعد أساسية لإجراء انتخابات وطنية، وفى كلمة الشهر الماضى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال رئيس المجلس الرئاسى الليبى، محمد المنفى، إنه سيتم عقد مؤتمر دولى فى أكتوبر الجارى من أجل حشد الدعم بصورة موحدة ومنسقة لصالح استقرار البلاد.