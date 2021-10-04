أوجه الشبه والاختلاف بين سفاحي الجيزة وقنا: قتلا زوجاتهما بدم بارد

روايات مؤلمة عن القتل سردتها أفلام الرعب المختلفة على مر السنين، وقصص تروي حكايات إزهاق الأرواح والقتل بدم بارد بقرارات مُسبقة اتخذت ونُفذت ومثلت وقائع أُزهقت فيها أرواح بهدوء أعصاب وروّية، كل هذا تجسّد مؤخرًا في شخصيتين؛ هما القذافي فراج سفاح الجيزة، ومحمد نصر «أبو فياض» سفاح قنا؛ اللذين تداول قضاياهما في المحاكم وأروقة أجهزة الأمن وذاع صيتهما على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة.

يجمعهما الاضطراب النفسي

تشابه السفاحان في عدد الضحايا مع اختلاف الظروف، كما تشابها في اضطرابات الشخصية، التي تدفعهما ليكونا عنيفين على نفسيهما قبل أن يكونا كذلك على الآخرين من حولهما، إلا أنهما اختلفا في المصير- بشكل مؤقت - حيث ينتظر الأول حكم النقض في الطعون المقدمة منه على أحكام الإعدام الصادرة بحقه، فيما لقي سفاح قنا مصرعه، خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، منتصف سبتمبر الماضي، في منطقة الأشراف في قنا.

أوجه الشبه والاختلاف بين سفاحي الجيزة وقنا

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، أوجه الشبه والاختلاف بين السفاحين، وذلك على النحو التالي:

1 - كلاهما في سن الـ 42 من العمر.

2 - قتل الأول 4 أشخاص؛ 3 سيدات من بينهن زوجته فاطمة زكريا، والرابع هو صديقه، وتم استخراج رفات الضحايا بعد مرور فترات تراوحت من 4 إلى 5 سنوات.

3 - قتل الثاني 4 أشخاص أيضًا؛ زوجتيه وابنته، فضلًا عن ضحية رابعة صدر بحقه حكم غيابي بالإعدام لإدانته بقتله عمدًا.

شخصيات السفاحين مضادة للمجتمع

ومن ناحيته، شخّص الدكتور علي النبوي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، نفسية السفاحين بعد ارتكباهما جرائمهما بأنهما يعانيان من اضطرابات في الشخصية، فالاثنان عنيفان على نفسيهما، وعلى الآخرين من حولهما؛ لأسباب بيئية أو كونهما شخصيات مضادة للمجتمع.

وأضاف أستاذ الطب النفسي في تصريحات الـ«لوطن»: «أن التفسير النفسي لسفاح الجيزة يقول إنه كان يختار الحلول الأسهل في التخلص من الخصم، ويسيطر عليه التفكير الخرافي». متابعًا: «أما الثاني سفاح قنا فأقدم على قتل زوجتيه وابنته، خوفًا عليهن بعد موته، ويرجع تصرفه حينها لما يسمى بـ«الجنون المؤقت».

صدور أحكام بالجملة على السفاحين

وصدرت بحق «سفاح الجيزة» 3 أحكام بالإعدام شنقًا، من بينها حكمان من جنايات الجيزة، والثالث من جنايات الإسكندرية، ولا زال قيد المحاكمة في جريمة قتل رابعة، أما «سفاح قنا» فمحكوم عليه في 17 جناية، منها حكم بالإعدام في قضية قتل عمد، فضلًا عن 11 حكمًا بالسجن المؤبد، وأحكام أخرى بالسجن لمدة 34 سنة في قضايا أخرى.