«التعليم» تنسق مع «التضامن» لسعد العجز في المعلمين

تستعد مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستقبال العام الدراسي الجديد بمجموعة من الخطط الأساسية التي تتمثل في تطبيق مكثف للإجراءات الاحترازية ضد كورونا بالتنسيق الكامل مع مديريات الصحة والسكان، والعمل على سد العجز للمعلمين في جميع التخصصات المختلفة؛ طبقًا للقرارات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والمعايير الأساسية لاختيار المتطوعين.

وأكدت مصادر مطلعة في مديريات التربية والتعليم، في عدد من المحافظات، أنه سيتم التنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ لإتاحة الفرصة لدارسي الخدمة العامة للتدريس في المدارس لسد العجز في المعلمين بما لا يكلف الموازنة العامة أي أعباء مالية.

سد احتياجات المدارس

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إتاحة الفرصة لدارسي الخدمة العامة للتدريس في المدارس، يُمكّن جميع المدارس من سد احتياجاتها من المعلمين وفق التخصصات المطلوبة، مؤكدين أنه لا يحق لهم المطالبة بالتعيين.

وأشارت إلى تشكيل لجان بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية؛ لمعرفة التخصصات التي تحتاج إلى معلمين، موضحين أن هذه اللجان تعمل على إعداد القوائم النهائية بعدد المعلمين الذين تحتاجهم كل مدرسة، وعلى أساسها يتم فتح باب التطوع أولًا لطلاب كليات التربية ثم دارسي الخدمة العامة، أخيرًا الحاصلين على المؤهلات العليا.

«شوقي»: المتطوع لا يحق له المطالبة بالتعيين

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة كثفت من جهودها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحًا أنه تم فتح باب التطوع لسد العجز في المعلمين، بالتنسيق مع جميع المديريات التعليمية، لافتًا إلى أن المتطوع لا يحق له المطالبة بالتعيين بعد فترة ويعمل بنظام الحصة بـ20 جنيهًا.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة تفعيل مجموعات التقوية لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وتفعيل جميع الأنشطة المدرسية لتنمية مهارات الطلاب وتشجيعهم للحضور للمدارس.