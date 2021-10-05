«التعليم» تكرم 42 طالبًا من الفائزين بمسابقات الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، احتفالية مسابقات الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وتحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ووفق بيان أصدرته وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، فإن المسابقة تهدف إلى بناء شخصية المتعلم وتزويده بالمهارات اللازمة والأدوات التكنولوجية الحديثة؛ بما يتماشى مع منظومة التعليم الجديدة المتمركزة حول متعلم قادر على التفكير والإبداع والابتكار ومتمكن فنيًا وتقنيًا.

التحول الرقمي وبناء الإنسان عماد النهضة وقوام التنمية

وأكدت الدكتورة راندة شاهين رئيس قطاع التعليم العام، أن التكنولوجيا الرقمية المتطورة هي البنية الأساسية للاقتصاد العالمي، والركيزة الأساسية للتنمية الشاملة المستدامة، التي لن تتأتي إلا بالعمل على محورين رئيسيين هما التحول الرقمي وبناء الإنسان عماد النهضة وقوام التنمية، لذا تسعى وزارة التربية والتعليم إلى بناء شخصية المتعلم وتزويده بالمهارات اللازمة لذلك، وبالأدوات التكنولوجية الحديثة من خلال إقامة المسابقات.

وأشادت رئيس قطاع التعليم العام بالمشروعات، التي قدمها الطلاب الفائزين في المسابقة واستخدموا فيها البرامج والأدوات التكنولوجية، ووظفوا أدوات الاتصال التكنولوجية في تبادل المحتوى والرؤى مع الآخرين، من خلال التواصل والعمل الجماعي التشاركي للطلاب لتبادل الخبرات والأفكار وتنمية مواهبهم.

المسابقات شملت 3 مراحل بـ التعليم

من جانبها، أوضحت الدكتورة عبير حامد مدير عام تنمية مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، أن المسابقات تتضمن مسابقة «المبدع الصغير» لتلاميذ المراحل الابتدائية، ومسابقة «ابدع وابتكر» لطلاب الإعدادية، ومسابقة «نعم نستطيع» لطلاب المرحلة الثانوية، مشيرة إلى أن فكرة إطلاق المسابقات الثلاثة للكمبيوتر جاءت لكي يستطيع المتعلم استخدام وتوظيف ما تعلمه من مفاهيم ومهارات بمناهج الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات في خدمة المواد الأخرى التي يتعلمها بحيث يكون هناك تكاملية بين مادة الكمبيوتر والمواد الأخرى.

وخلال الاحتفالية، قدم الطلاب عرضًا تقديميًا لمشروعاتهم الإلكترونية الابتكارية التطبيقية الفائزة، وما تعلموه بمناهج مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بالحلقة الابتدائية والإعدادية والمرحلة الثانوية في المادة.

تكريم 42 طالبًا من 16 محافظة

وتم تكريم الطلاب الفائزين وعددهم 42 طالبًا، 10 طلاب بالمرحلة الابتدائية، و19 بالمرحلة الإعدادية، و13 بالثانوية، الذين يمثلون المحافظات الـ 16 الفائزة، وهي الشرقية، والغربية، وقنا، وبني سويف، ودمياط، والقليوبية، والدقهلية، وأسوان، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والبحيرة، والفيوم، وسوهاج، ومرسى مطروح، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، كما تم تكريم 18 من موجهي عموم مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للمحافظات الفائزة.