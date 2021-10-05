مواعيد قطارات الصعيد.. لا تعديلات على الرحلات

حددت هيئة السكة الحديد، مواعيد قطارات الصعيد، إذ تواصل تسيير رحلاتها على خطوط الوجه القبلي، لافتة إلى أنّ حركة مسير القطارات منتظمة على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير العمل، مؤكدة أنّ غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة التشغيل لحظة بلحظة؛ للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي أعطال.

مواعيد قطارات الصعيد.. كما هى

وأكدت هيئة السكة الحديد، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن مواعيد قطارات الصعيد من محطة مصر، كما هي ولا يوجد أي تعديلات، مشيرة إلى أن جميع القطارات جاهزة تماما لبدء العام الدراسي الجديد، الذي يبدأ في 9 أكتوبر الجاري.

وأشارت الهيئة إلى أنّ الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على ضرورة عدم خروج أي قطار من ورش الصيانة، إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، وحركة مسير القطارات.

لن يُسمح باستقلال القطارات دون دفع التذكرة

وفي سياق متصل، قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لن يسمح باستقلال أي راكب القطارات دون دفع قيمة التذكرة، دون حدوث أي تجاوزات من العاملين بالسكة الحديد ضد الركاب، وأن تكون المعاملة بين العامل والراكب بالقانون، منوها إلى أن الهيئة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

مواعيد قطارات الصعيد من محطة مصر

1- قطار رقم 2009 أسوان القاهرة VIP موعد قيامه الساعة 02.05 بعد منتصف الليل.

2- قطار رقم 871 أسيوط القاهرة موعد قيامه الساعة 03.15 بعد منتصف الليل.

3- قطار رقم 85 أسوان القاهرة نوم موعد قيامه الساعة 04.10 صباحا.

4- قطار رقم 997 أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 04.35 صباحا.

مواعيد قطارات الصعيد

5- قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية موعد قيامه الساعة 05.45 صباحا.

6- قطار رقم 989 أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 06.40 صباحا.

7- القطار 2006 VIP القاهرة / أسوان، الساعة 17:15 مساء.

8- القطار 2012 القاهرة / أسوان، الساعة 17:30 مساء.

9- القطار 872 القاهرة / أسيوط، الساعة 17:45 مساء.

10- القطار 988 القاهرة / أسوان، الساعة 19:00 مساء.

11- القطار 84 نوم، القاهرة / أسوان، الساعة 19:20 مساء.

12- القطار 86 نوم، القاهرة / أسوان، الساعة 19:45 مساء.

13- القطار 1902 القاهرة / أسوان، الساعة 00:20 بعد منتصف الليل.

14- القطار 980 VIP القاهرة / أسوان، الساعة 8:00 صباحا.

15- القطار 978 VIP القاهرة / أسيوط، الساعة 6:30 صباحا.

16- القطار 982 القاهرة / أسوان، الساعة 12:00 ظهرا.

17- القطار 2010 القاهرة / أسوان، الساعة 10:00 صباحا.

18- القطار 986 القاهرة / الأقصر، الساعة 13:00 مساء.

19- القطار 990 القاهرة / سوهاج، يتحرك من القاهرة الساعة 16:00 مساء.