مصرع طفلة صدمتها سيارة نقل بأسيوط

لقيت طفلة مصرعها، بعد أن صدمتها سيارة نقل أثناء مرورها بالطريق، وذلك أمام جامع العتامنه، بقرية كودية الإسلام، التابعة لمركز ديروط فى محافظة أسيوط، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى ديروط المركزي.

إخطار أمنى بوقوع الحادث

تلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بوقوع حادث اصطدام سيارة نقل بطفلة، أمام جامع العتامنه بقرية كودية الإسلام دائرة المركز.

انتقل على الفور، فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف وبالفحص والمعاينة تبين وقوع حادث اصطدام سيارة نقل رقم «3746 ى ا ر» بطفله تدعى «هبه اسامه مدحت» 10 سنوات، أثناء مرورها بالطريق مما أدى إلى وفاتها في الحال .

وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى ديروط المركزي تحت تصرف النيابة وجارى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة

تعدد حوادث الطرق بأسيوط

وشهدت أسيوط خلال الفترة الماضية العديد من حوادث الطرق من بينها حادث تصادم وقع بين سيارتين ميكروباص وربع نقل وتروسيكل بطريق أسيوط القاهرة الزراعي أمام مدخل عزبة «الدارين»، التابعة لمركز أسيوط، مما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين.