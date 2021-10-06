«مهاجر بريسبان» كامل العدد على مسرح السلام

حرصاً من وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم على النهوض بالمسرح، لأنه أكثر الوسائل المؤثرة في المجتمع، من خلال فعاليات المهرجان القومى للمسرح المصرى دورة «الكاتب المسرحي المصري»، تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بخمسة عروض مسرحية من إنتاج الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

تفاصيل عرض مهرجان بريسبان

قدمت الليلة فرقة الأنفوشى على مسرح السلام العرض المسرحى «مهاجر بريسبان» تأليف جورج شحاته، ترجمة أودينيس، ديكور د. محمود سامى، موسيقي أسامة عدلى، أشعار محمد مخيمر، دراما تروجيا وإخراج جمال ياقوت، تمثيل أحمد سعيد، إسلام عوض، إسلام شوقى، محمد سعيد، مها نصر، أمال عزيز، نورهان رمزى، عبد الرحمن هريدى، يوسف الكسار، على سعد، يوسف إبراهيم.

يدور العرض حول مهاجر قادم من أستراليا يرغب في العودة إلى قريته في صقلية، يحمله الحوذي إلى قرية «بلفنتو»، يموت المهاجر ليلة وصوله ويكتشف العمدة أنه كان يحمل في حقيبته أوراقا تشير إلى أن له ابنا غير شرعي أنجبه من إحدى فتيات القرية، وأن معه كمية من الذهب ليعوضه بها عن غيابه الطويل، يعلق العمدة صورة المهاجر على شجرة في باحة القرية، ويطلب من نساء القرية أن يتعرفن على صاحب الصورة، ومن تتعرف عليه وتعترف بعلاقتها به سيكون الذهب من نصيبها هي وابنها، وهنا يبدأ رجال القرية بالشك في نسائهم وتبدأ مساومات بعضهم على العرض والشرف من أجل الذهب الذي سيعوضهم عن أيام الفقر التي يعيشونها، ويقوم أحدهم بقتل زوجته لرفضها الادعاء بأنها السيدة المقصودة، وفي النهاية يتضح أن قرية «بلفنتو» لم تكن مقصد المهاجر وأن الحوذي السكير يحب هذه القرية فحمل المهاجر إليها.

جاء العرض بحضور لجنة التحكيم برئاسة د. أحمد حلاوة، الفنان مفيد عاشور، الفنان وليد عونى، الموسيقار على سعد، الكاتب السيد محمد على، المخرج محمد عمر، إيمان أنور.